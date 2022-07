Der FC Bayern München trifft am heutigen Samstag, 30.7.2022, im DFL-Supercup auf RB Leipzig. Der amtierende Meister gegen den Pokalsieger! Für beide Mannschaften ist es der erste Pflichtspiel-Härtetest der Saison. Für Bayern Vorstandschef Oliver Kahn ist dies "eine Art Standortbestimmung. Dortmund ist sicher unser großer Konkurrent, aber auch Leipzig. Sie haben ihren ersten Titel gewonnen, das setzt Kräfte frei, das weiß ich aus eigener Erfahrung." Wer holt den ersten Titel der neuen Saison?

Wo wird der Supercup 2022 live im TV übertragen?

übertragen? Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

Alle Infos zu FC Bayern gegen RB Leipzig im Überblick.

FC Bayern gegen RB Leipzig – Supercup: Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Das Spiel des FC Bayern mit Joshua Kimmich Thomas Müller und Co. im Supercup gegen RB Leipzig findet am heutigen Samstag, 30.07.2022 statt. Die Partie zwischen dem Pokalsieger und dem deutschen Meister wird erstmals am Pokalwochenende ausgetragen. Die Erstrundenspiele beider Vereine finden daher erst am 30. und 31. August statt. Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : FC Bayern München, RB Leipzig

: FC Bayern München, RB Leipzig Wettbewerb : DFL-Supercup 2022

: DFL-Supercup 2022 Datum und Anpfiff : Samstag, 30.07.2022, 20.30 Uhr

: Samstag, 30.07.2022, 20.30 Uhr Spielort : Red Bull Arena, Leipzig

: Red Bull Arena, Leipzig Zuschauer: 47.000 (ausverkauft)

Bayern Münchens Neuzugang Matthijs de Ligt in Aktion. Heute trifft der Niederländer mit dem FCB im Supercup auf Pokalsieger RB Leipzig.

FC Bayern gegen Leipzig heute: Wo wird der Supercup live im TV übertragen?

Die gute Nachricht: Der Supercup zwischen dem FC Bayern und Leipzig wird live im Free-TV übertragen. Der Privatsender SAT1 hat sich die Rechte an der Partie gesichert und überträgt das Spiel live und in voller Länge. Die Übertragung beginnt am Samstag um 20.00 Uhr mit dem Countdown und den Vorberichten. Im Anschluss an das Spiel zeigt SAT1 die Highlights in der Zusammenfassung.

Auch der Pay-TV Sender Sky hat die Rechte an der Partie und überträgt live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD ab 20.00 Uhr. Kommentator ist Kai Dittmann.

Bayern gegen Leipzig im Livestream: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Gute Nachrichten für alle Streaming-Fans! Der Supercup kann bei verschiedenen Anbieter live angeschaut werden. Der Supercup kann bei ran.de live verfolgt werden - und das kostenlos.

Abonnenten können das Spiel auch bei SkyGo und WOW verfolgen. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream bekommt ihr hier in der Übersicht:

Free-TV : SAT1

: SAT1 Pay-TV : Sky Sport 1, Sky Sport UHD

: Sky Sport 1, Sky Sport UHD Livestream: ran.de, Sky Go, WOW

Vor Supercup gegen Bayern: Leipzigs Klostermann fordert Leistungssteigerung

Vor dem Spiel gegen Bayern München fordert Nationalspieler Lukas Klostermann von RB Leipzig eine Leistungssteigerung des Gastgebers. "Wir müssen gegen die Bayern ein anderes Gesicht zeigen", sagte der 26-Jährige - anspielend auf die 0:5-Schlappe der Sachsen im Testspiel in der vergangenen Woche gegen den FC Liverpool. "Nach dieser Niederlage mussten wir uns erst einmal schütteln", ergänzte Klostermann.