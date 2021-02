Diedauert traditionell fürsieben Wochen, beginnt amund endet an Ostern . Doch was wird gefastet? In diesen 40 Tagen wird auf alles mögliche: Alkohol, Schokolade oder Fleisch. Manche Menschen verzichten auch komplett auf festeund nehmen nur Flüssigkeit zu sich. Dasbringt jedoch auch einige Fragen mit sich.

Die Menschen stellen sich auch zu Beginn der diesjährigen Fastenzeit einige Fragen:

Wir erklären euch, was ihr beim Fasten beachten müsst und welche Methoden es gibt.

Es gibt mehrere Arten von Fasten, beispielsweise 1/0 2, 5:2 und 16:8. Diese Methoden gehören alle zum sogenannten Intervallfasten. Hier eine kurze Erklärung der Fasten-Trends:

Doch es gibt einiges beim Intervallfasten zu beachten! Denn diese Ernährungsart kann auch gefährlich sein, wenn man sie falsch ausführt.

Eine weitere Art zu fasten, ist das sogenannte Dopamin Fasten. Dopamin ist ein Neurotransmitter, der im Gehirn des Menschen als Belohnung ausgeschüttet wird. Doch eigentlich wird beim Dopamin Fasten nicht Dopamin gefastet, sondern auf die Stimulation von Reizen verzichtet.

Laut einem Bericht der New York Times , haben einige Start Ups in, in Kalifornien, diesen Trend in extremer Form praktiziert. Sie versuchten, auf jede Art vonzu verzichten: Blickkontakt, Konversationen, Körperkontakt, übermäßige körperliche Aktivität, jede Art von Nahrung.