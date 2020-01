Die fünfte Jahreszeit hat endlich begonnen: Der Fasching geht in die heiße Phase. Viele Karneval-Fanatiker stellen sich nun die Frage: Was ziehe ich an? Wir haben alle Trends für euch und wie ihr ganz einfach Faschingskostüme selber kreiert.

Kino-Figuren sind ein Kostüm-Trend 2020

Aktuelle Kinofilme und Streaming-Serien haben einen großen Einfluss auf die diesjährige Faschingsverkleidung.

Die amerikanische Comicverfilmung „Joker“ war schon an Halloween ein Riesen-Trend und wird auch in der Karnevalszeit beliebt sein. Der grinsende Clown und seine Freundin Harley Quinn werden auf jeden Fall für viel Aufmerksamkeit sorgen, egal ob man sich alleine oder als Paar verkleidet.

Star Wars ist sicherlich auch eines der Trends dieses Jahres. Nach dem Kinostart im Dezember 2019 „Der Aufstieg Skywalkers“ sind Kostüme als Darth Vader, Luke Skywalker und Stormtrooper eine beliebte Wahl für die Karnevalsszene.

Wer sich als wahrer Superheld zeigen möchte, wird definitiv etwas aus Marvel-Filmen finden. Outfits von Helden wie Thor, Iron Man, Wonder Woman oder Captain Marvel sind für den Fasching perfekt geeignet.

Auch die ganz Kleinen verkleiden sich gerne. Der Film „Eiskönigin 2“, der im November 2019 in den Kinos lief, war ebenso erfolgreich wie der erste Teil. Die Faschingskinder können in die Rollen von Elsa, Anna und Schneemann Olaf schlüpfen.

Aus der Streaming-Serie „Haus des Geldes“ sind vor allem die roten Bankräuber-Kostüme mit den Dali-Masken im Trend.

Tierkostüme sind angesagt

In der kalten Jahreszeit möchte man während den Faschingsumzügen keinesfalls frieren. Aus diesem Grund eignen sich Tierkostüme als Ganzkörperanzug sehr gut, da sie warm halten und weich sind. Dabei ist die Auswahl der Kostüme riesig: egal ob Frosch, Faultier, Löwe, Hai, Lama und Co., es ist für jeden etwas dabei.

Die Goldenen 2020er

2020 feiern die "Goldenen 20er" ein Comeback. Dabei sind Charleston-Kleider mit Pailletten und passenden Handschuhen für die Damen hoch im Kurs. Für die Herren eignet sich für dieses Motto ein Nadelstreifen-Anzug, wo der Hut natürlich nicht fehlen darf.

Faschingskostüme zum Selbermachen

Wer seiner Kreativität freien Lauf lassen möchte und nicht sonderlich viel Geld in das Faschingsoutfit investieren möchte, der kann sich mit diesen Tipps behilflich sein.

Der Pirat ist ein echter Klassiker unter den Karnevalsverkleidungen. Dazu braucht ihr ein einfaches Tuch, am besten in den Farben rot und schwarz. Das Tuch zerreißt man in zwei Dreiecke: eins um den Kopf und eins um die Hüfte binden. Es fehlt nur noch eine weiße Bluse, eine schwarze Hose und die Augen dunkel schminken. Der Piratenlook ist fertig.

Räuber gehören natürlich auch zum Karnevalsklassiker. Ihr braucht dazu nur ein schwarz-weiß gestreiftes langes T-Shirt, eine schwarze Mütze und Handschuhe. Um das Outfit zu verdeutlichen, könnt ihr eine normale Stofftasche mit einem Dollarzeichen beschriften und eine schwarze Maske anziehen.

Weitere inspirierende Ideen findet ihr bei den Webseiten Kamelle und Brigitte.