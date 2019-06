Fernreisende dürfen in Tirol an Wochenenden keine Schleichwege mehr nutzen. Deutschland droht Österreich mit einer Klage.

„Es hat alles gestanden“, sagt Daniela Jörgens, Anwohnerin in Patsch, einer kleinen Gemeinde im österreichischen Bundesland Tirol. Zu Hauptreisezeiten legen „Mautflüchtlinge“, wie die Einheimischen sie nennen, den Verkehr im Ort lahm. Einkaufen oder über die Straße zu gehen sei am Wochenende kaum möglich, wenn Autofahrer den Stau oder die Maut auf der Autobahn über die Landstraßen umgehen, sagt Jörgens.

Maßnahme soll bis Mitte September gelten

Damit ist jetzt Schluss: Seit vergangenem Wochenende schickt die Polizei die Durchreisenden zurück auf die Autobahn. Anwohner und Touristen, die in der Umgebung übernachten, dürfen passieren. Die Tiroler Regierung will so dem Verkehrschaos in den Dörfern ein Ende setzen.

Die Maßnahme soll an allen Wochenenden bis Mitte September gelten. Allein vergangene Woche hinderte die Polizei rund 1000 Fahrzeuge an der Weiterfahrt.

Klage gegen Österreich?

„Zutiefst diskriminierend“, nennt das Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Nicht nur Auto- und Motorradfahrer, auch Lastwagen sind von Maßnahmen betroffen: Immer wieder lässt Tirol nur bis zu 300 Laster pro Stunde aus Bayern Richtung Innsbruck durchfahren, um die eigene Autobahn zu entlasten. Die Folge: Sie stauen sich auf deutscher Seite.

Das Bundesverkehrsministerium bereite eine Klage gegen Österreich vor, sagt Scheuer. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) unterstützt das. Das Verhalten Tirols bezeichnet er als „enttäuschend“. Man wolle im Gespräch mit Österreich bleiben, müsse aber auch die juristische Frage klären. Fahrverbote in Bayern schließt Söder aber kategorisch aus. Solche Gegenmaßnahmen seien „albern“.

Einsatzfahrzeuge stecken fest

Tirols Landeschef Günther Platter (ÖVP) sieht einer deutschen Klage gelassen entgegen. „Unsere Maßnahmen sind zu 100 Prozent EU-rechtlich gedeckt“, sagt Platter nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur APA. „Wir schützen damit unsere Bevölkerung und Gäste vor Ort, während Durchreisende ihren Weg auf der dafür vorgesehenen Route fortsetzen können.“

ADAC: Fahrverbote seien ein Unding

Für Mensch, Natur und Infrastruktur sei eine Belastungsgrenze erreicht, unterstreicht Platter. Ein verkehrsrechtlicher Sprecher der Tiroler Landesregierung sagt, dass das Land ein Recht auf Prävention habe: „Notarzt, Feuerwehr, Polizei – das alles kommt sonst nicht mehr durch.“ Der Vorwurf der Diskriminierung sei nicht haltbar: „Die Maßnahmen gelten für alle – auch für Tiroler.“

„Uns wäre es lieber, wenn die Reisefreiheit gelebt wird“, sagt ein Pressesprecher des ADAC. Die Fahrverbote zur Hauptreisezeit seien „ein Unding“.

ACE bliebt gelassen

Gelassenheit dagegen im ACE Autoclub Europa: „Nicht die Reisefreiheit, sondern die Bequemlichkeit der Autofahrer ist eingeschränkt“, sagt dessen Sprecherin Romy Mothes. „Das Thema wird heiß gekocht.“ Wenn alle die Autobahn verlassen, sei niemandem geholfen, sagt sie – dann staue es sich eben in den Ortschaften. Beide Automobilclubs fordern einen Dialog der beiden Länder.

Der scheint bei Verkehrsthemen schon länger ins Stocken geraten zu sein. Zuletzt sorgte der Prozess gegen die deutsche Maut und Grenzkontrollen an der Grenze zu Salzburg für Konflikte.

Zudem bekriegen sich Deutschland und Österreich seit fast zehn Jahren um den Brenner-Basistunnel für den Eisenbahngüterverkehr von Norden nach Süden. Während in Österreich schon seit 2007 gebaut wird, ist in Deutschland der Bau einer neuen zweigleisigen Strecke durch das Inntal noch nicht einmal beschlossen. Bisher hat die Deutsche Bahn nur einen Planungsauftrag.

Hier sieht auch CSU-Chef Söder Fehler auf deutscher Seite: Um das Verkehrsaufkommen im Inntal zu verringern, will er einen Teil des Verkehrs auf die Schiene verlagern.

Doch daran hapert es seit Jahren. Mit Blick auf die Maut-Klage Österreichs erklärt Söder: Es könne nicht sein, dass Österreich der Auffassung sei, eine deutsche Maut behindere die Reisefreiheit, aber gleichzeitig werde Österreich für die Durchfahrt abgeriegelt.

Kabinett muss zustimmen

Zumindest im Streit um den Grenzübergang Walserberg nahe Salzburg haben sich Bayern und Österreich diese Woche geeinigt: Zur Entzerrung des Verkehrs baut Bayern bis Ende Juli eine dritte Spur für die Grenzkontrollen. Es geht offenbar auch ohne juristische Mittel. Allerdings plant Salzburg, zwischen dem 13. Juli und dem 18. August Autobahnausfahrten zu sperren.

Scheuer, der nach dem Aus für die Pkw-Maut unter innenpolitischem Druck steht, gibt bekannt, er habe für die Klage gegen Österreich alles in die Wege geleitet und müsse diese nur noch in der Koalition besprechen. Das Kabinett muss der Klage zustimmen.

Die Einwohner der Gemeinde Patsch sehen derweil einem weiteren verkehrsberuhigten Wochenende entgegen. Was wäre, wenn die Fahrverbote aufgehoben werden würden? Daniela Jörgens: „Das wäre schlimm!“

