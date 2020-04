Das Coronavirus breitet sich weiter in der ganzen Welt aus. Es gibt aber auch positive Zwischenstände zu vermelden: In Baden-Württemberg ist mit Stand vom 16.04.2020 erstmals die Zahl der Genesenen höher als die der Erkrankten. Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus werden nun auch teilweise etwas gelockert. Das bedeutet zum Beispiel, dass Geschäfte, die eine Verkaufsfläche von 800 Quadratmeter nicht überschreiten, wieder öffnen dürfen.

Fahrschulen dagegen müssen derzeit noch geschlossen bleiben. Viele Fahrschüler machen sich deshalb Sorgen, ob sie den Führerschein trotz der aktuellen Krise überhaupt noch absolvieren können und welche finanziellen Folgen das für sie haben kann.

Öffnung von Fahrschulen: Ab wann dürfen Fahrschulen wieder öffnen?

Mit Stand vom 16.04.2020 geht der Landesverband der bayerischen Fahrlehrer (LBF) davon aus, dass Fahrschulen weiterhin geschlossen bleiben. Laut dem Beschluss von Bund und Ländern vom 15. April dürfen "Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich" auch weiterhin nicht öffnen. Der Landesverband geht davon aus, dass Fahrschulen, wie auch Volkshochschulen und Musikschulen, unter dieses Verbot fallen. Entsprechend rechnet der Verband nicht damit, dass vor dem 4. Mai die Fahrschulen wieder öffnen werden.

Fristen und Termine für Fahrschüler in der Corona-Pandemie verlängert

Vorneweg eine gute Nachricht: Den Fahrschülern entsteht durch die Schließung der Fahrschulen kein Nachteil. Gegenüber dem Spiegel bestätigte Dieter Quentin von der Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände, dass Fristen in der aktuellen Situation den Fahrschülern keinen finanziellen Schaden verursachen sollen. Daher werden diese angepasst. Das bedeutet in der Praxis: Die Frist von einem Jahr, welche maximal zwischen der theoretischen und der praktischen Prüfung liegen darf, wird daher um ein halbes Jahr verlängert. Fahrschülern sollen so keine unnötigen Kosten aufgrund gezwungener Wiederholungsprüfungen entstehen. Wenn die Fahrschulen dann wieder öffnen, können die Prüfungen ohne finanzielle Einbußen regulär abgehalten werden.

Fahrlehrerverband: „Kein direkter Einstieg in die Prüfung ohne Fahrstunde“

Einen Ratschlag hat Quentin noch für alle Fahrschüler, bei denen die praktische Prüfung ansteht. Seiner Einschätzung nach sollten sich Fahrschüler nicht darauf verlassen, dass das Fahrgefühl nach einer längeren Zeit ohne Fahrstunde noch voll da ist: „Nach mehreren Wochen ohne Fahrstunde geht man in der Prüfung sicherlich baden", so Quentin.

Online-Theorieunterricht in Corona-Zeiten: Sinnvoll oder gefährlich?

Dass praktischer Unterricht in Form von Fahrstunden nicht erlaubt ist, dürfte klar sein. Online-Unterricht für alle Fahrschüler, die noch die Theorieprüfung absolvieren müssen, müsste aber doch möglich sein? Auch hierzu hat Dieter Quentin eine klare Meinung: „Das macht keinen Sinn.“ Natürlich könnten Fahrschüler problemlos online Regelwissen pauken, „dagegen spricht überhaupt nichts“, so Quentin. Theoretischer Fahrschulunterricht sei aber noch viel mehr.

Der Präsenzunterricht habe Unterrichtsanforderungen, die der beste Onlineunterricht niemals erfüllen könne. „Interaktion von Menschen untereinander ist nun mal nur in Präsenzunterrichten erlernbar und nicht am Computer, führt Quentin weiter aus.

Das bedeute natürlich nicht, dass Fahrschüler jetzt untätig herumsitzen müssen. „Unsere Fahrschüler sind zum einen mit ganz hervorragenden Lernmedien ausgestattet, mit denen sie sich jetzt alles aneignen können, was online erlernbar ist“, so Quentin.