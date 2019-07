Eigentlich ist Face App nichts Neues. Bereits 2017 konnte man sich älter oder jünger aussehen lassen oder auch das Geschlecht wechseln. Immer mehr Promis haben die App für sich wieder entdeckt. Auf Instagram posten Künstler wie Will Smith, die Jonas Brothers oder David Guetta.

Gerade weil sehr viele Menschen diese App nutzen, bereitet sie besonders Datenschutz-Experten Bauchschmerzen und warnen vor den „Nebenwirkungen“. Besonders was die Privatsphäre angeht, ist die Anwendung nicht gerade vertrauenswürdig. Denn Face App greift wesentlich mehr Informationen ab, als nur die von ihrem Gesicht.

Schon bei der Installation auf einem iPhone möchte die App ihre Kamera zugreifen, somit geben sie bereits Zugriff zu ihrer Foto-Bibliothek. Experten warnen davor, dass das Unternehmen auf noch viel mehr sensible Daten zugreift, wie etwa der Standort des Nutzers, die IP-Adresse oder den Browserverlauf. Auch wenn auf den AGBs daraufhin gewiesen wird, dass die Daten nicht an Dritte weitergegeben, aber für personalisierte Werbung genutzt werden.

Die Verarbeitung der Bilder findet nicht auf dem lokalen Speicher des Smartphone statt, sondern werden auf eine Cloud hochgeladen und von einer künstlichen Intelligenz bearbeitet. Informiert wird der User von Face App nicht. Überhaupt ist über die Firma „Wireless Lab OOO“ und die Entwickler sehr wenig bekannt. Lediglich das es sich dabei um eine russische Firma handelt mit Sitz in Sankt Petersburg.

US-Demokrat Chuck Schumer sieht in der App ein nationales Sicherheitsrisiko und eine Gefahr für Millionen US-Bürger, wie er auf seinem Twitter schrieb.

BIG: Share if you used #FaceApp:



The @FBI & @FTC must look into the national security & privacy risks now



Because millions of Americans have used it



It’s owned by a Russia-based company



And users are required to provide full, irrevocable access to their personal photos & data pic.twitter.com/cejLLwBQcr