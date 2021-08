Außerhalb des Flughafens in Kabul soll es heute zwei Explosionen in der Hauptstadt von Afghanistan gegeben haben.

in soll es heute zwei in der Hauptstadt von Afghanistan gegeben haben. Das berichtete zunächst der Pentagon-Sprecher John Kirby auf Twitter.

auf Twitter. Politiker und Medien haben die Explosionen bereits bestätigt.

Es soll mehrere Verletzte und Todesopfer geben.

Explosion Kabul aktuell: Verletzte und Tote am Flughafen

Heute, am 26.08.2021, hat es eine Explosion außerhalb des Kabul-Airports gegeben. Das US-Magazin „Politico“ berichtet, die Explosion habe sich an einem Zugangstor zum Flughafengelände ereignet. Das Pentagon bestätigt: Es habe Verletzte oder Todesopfer gegeben. Laut einem Bericht des Senders Al-Dschasira seien mindestens elf Menschen getötet worden. Pentagon-Sprecher Kirby schreibt auf Twitter, es gäbe mehrere „US & zivile Opfer“.

Weitere Anschläge mit Explosion nahe des Baron Hotels Kabul

Mindestens eine weitere Explosion habe es an diesem Nachmittag in Kabul gegeben, berichtet das US-Verteidigungsministerium. Nahe des Baron Hotels in Kabul soll sich diese ereignet haben, schrieb Pentagon-Sprecher John Kirby auf Twitter. Das Hotel liegt ebenfalls in der Nähe des Flughafens, an dessen Abbey-Eingangstor sich die erste Explosion ereignet hatte.

Attentat Kabul Flughafen: Warnung vor Terroranschlägen heute

Der französische Botschafter in Afghanistan, David Martinon, warnte im Kurzbotschaftendienst Twitter vor einer womöglich drohenden zweiten Explosion. Wer sich an den Zugängen zum Flughafen aufhalte, solle sich so schnell wie möglich in Sicherheit bringen. Schon in den vergangenen Tagen hatte es zunehmend Warnungen vor Terroranschlägen rund um den Flughafen in Kabul gegeben.

Westliche Staaten hatten zuletzt vor Anschlägen am Flughafen gewarnt, wo derzeit ein großangelegter Evakuierungseinsatz läuft. Die Bundeswehr sprach von mehreren Selbstmordattentätern in der Stadt. Befürchtet wurden Anschläge von einem örtlichen Ableger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Westliche Staatsangehörige wurden davor gewarnt, sich zum Flughafen zu begeben.

Explosion Kabul 26.08.: Selbstmordattentäter hinter Anschlag vermutet

Die ARD berichtet berichtet nach der Explosion am Flughafen Kabul heute, es sei von Selbstmordattentätern die Rede. Demnach sollen sich mehrere Selbstmordattentäter in der Nähe des Flughafens in Kabul aufhalten. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, es handele sich um ein Selbstmordattentat und es habe Opfer gegeben. Die Agentur beruft sich auf einen US-Regierungsvertreter.