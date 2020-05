Zum ersten Mal in der Geschichte des ESC wird der größte Musikwettbewerb der Welt nicht stattfinden. Denn Mitte März wurde der Eurovision Song Contest 2020 in Rotterdam offiziell wegen des Coronavirus abgesagt. Viele Fans waren geschockt. Doch es gibt ein Trostpflaster - besser gesagt drei. Denn nach der Absage wurden gleich drei Ersatzsendungen angekündigt. Die ARD zeigt mit „Eurovision Song Contest 2020 - Das deutsche Finale“ und „Europe Shine a Light“ am Samstag, 16. Mai, gleich zwei Ersatzshows. Auf Pro7 läuft zusätzlich die Show „Free European Song Contest“.

ESC 2020 in der ARD: „Eurovision Song Contest 2020 - Das deutsche Finale“

Am 16. Mai ab 20.15 Uhr startet in der ARD die Sendung „Eurovision Song Contest 2020 - Das deutsche Finale“. Das deutsche ESC Finale präsentiert Barbara Schöneberger live aus der Elbphilharmonie. Die zehn ESC-Teilnehmer mit den meisten Stimmen aus dem Halbfinale werden live in der Elbphilharmonie auftreten. Zuvor werden in der Sendung „World Wide Wohnzimmer - Das ESC Halbfinale 2020“ am 9. Mai zehn Finalisten aus 41 internationalen Musikern gewählt.

Beim Finale am 16. Mai werden die Lieder der Finalisten präsentiert. Es werden auch einige Live-Auftritte gezeigt, beispielsweise von Ben Dolic, der ursprünglich für Deutschland zum ESC fahren sollte.

Ersatz für den ESC 2020: „Europe Shine a Light“

Das Konzept von „Europe Shine a Light“ ähnelt stark dem ursprünglich geplanten des ESC 2020. Jedes Land entsendet einen Teilnehmer oder eine Gruppe, die jeweils einen Song spielen. Im Unterschied zum Eurovision Song Contest kürt das Fernsehpublikum in diesem Jahr jedoch keinen Sieger. Das Event dient in erster Linie der Unterhaltung und soll den Künstlern eine Plattform geben.

Starten wird die internationale Show in Rotterdam um 21 Uhr. Die ARD überträgt sie jedoch um eine Stunde zeitversetzt ab 22 Uhr.

Eurovision Song Contest auf Pro7: „Free European Song Contest"

Die Konkurrenzsendung zur ARD ist am 16. Mai, ab 20.15 Uhr, die Show „Free European Song Contest“ auf Pro7. Produzent der Show ist kein geringerer als Stefan Raab.

Durch die ProSieben-Show führen der ehemalige ESC-Gewinner Conchita Wurst und Moderator Steven Gätjen. Am Ende soll - ganz wie beim großen Vorbild - quer durch Europa geschaltet werden, um die Punkte einzusammeln.