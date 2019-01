Europa-Park in Rust Europa-Park: Diese Stellen werden gesucht

Rust / Uwe Keuerleber

Der Europa-Park in Rust zählt zu den größten Arbeitgebern in Südbaden. In der Sommersaison werden rund 4000 Mitarbeiter beschäftigt.

Als einer der größten Arbeitgeber in Südbaden beschäftigt der Europa-Park in Rust in dieser Sommersaison 4150 Mitarbeiter. Deshalb sucht der Freizeitpark so viele neue Mitarbeiter wie noch nie. Für diesen Sommer sollen insgesamt 700 neue Mitarbeiter eingestellt werden.

Schwindelfrei und bereit zum Abtauchen

Die Stellenangebote reichen vom Mitarbeiter in der Werkfeuerwehr bis zum Feger im Reinigungsteam. Besonders schwindelfrei sollte der gesuchte Industriemechaniker sein, für den Fall, dass er an der 73 Meter hohen Achterbahn „Silver Star“ herumschrauben muss. Ein bisschen mehr als das „Seepferdchen“ muss für die Stelle eines Rettungsschwimmers für das neue Wasser-Erlebnis-Resorts „Rulantica“ mitgebracht werden. Wogegen der Job fürs Kinderschminken keine besonderen Voraussetzungen erfordert. Es reicht ein bisschen Kreativität und Spaß am Umgang mit Kindern aus. Für Ferienjobber bietet der Park auch viele Möglichkeiten, sei es an Attraktionen mitarbeiten oder an einen der vielen Ess- und Souvenierständen mithelfen.

Mitarbeit in der Gastronomie besonders wichtig

Allein für das neue Hotel Krønasår werden 250 neue Kräfte benötigt. Da der Betrieb in den Hotels ganzjährig betrieben werden, sind zahlreiche Stellen in der Gastronomie, Küche und Service besonders gefragt. Vom 14. bis zum 16. Februar finden im Europapark die Bewerbertage statt. Um einen Vorstellungstermin zu bekommen, müssen sich Interessierte im Vorfeld auf www.europapark.de/jobs bewerben.

