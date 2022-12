09.12.2022 stehen fest. Dieses Mal ging es um stolze 75 Millionen Euro, da der Jackpot in der vorigen Ziehung nicht geknackt wurde. Hat jemand beim Freitagsjackpot auf die komplett richtigen Zahlen gesetzt? Das war tatsächlich der Fall. Ein glücklicher Gewinner darf sich über den gesamten Jackpot in Höhe von rund 75 Millionen Euro freuen. Die Eurojackpot-Zahlen vomstehen fest. Dieses Mal ging es um stolzeda der Jackpot in der vorigen Ziehung nicht geknackt wurde. Hat jemand beimauf die komplett richtigen Zahlen gesetzt? Das war tatsächlich der Fall. Ein glücklicherdarf sich über den gesamten Jackpot in Höhe von rund 75 Millionen Euro freuen.

Die aktuellen Gewinnzahlen, die Quoten sowie Infos zu den neuen Regeln findet ihr nach der Ziehung der europaweiten Lotterie in Helsinki wie gewohnt direkt bei uns.

Das sind die Eurojackpot-Zahlen vom 09.12.22

Hier sind die Gewinnzahlen:

Gewinnzahlen 5 aus 50: 6 - 8 - 13 - 21 - 32

Eurozahlen 2 aus 12: 3 - 6

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Die Quoten zum Eurojackpot vom 09.12.22

Die Quoten vom Eurojackpot werden anders als beim Lotto 6 aus 49 noch direkt am selben Abend der Ziehung berechnet. Es gibt zwölf Gewinnklassen.

Klasse – Anzahl Richtige – Gewinne – Quoten:

1 – 5 Richtige + 2 Eurozahlen – 1 × – 75.871.601,70 Euro

2 – 5 Richtige + 1 Eurozahl – 3 × – 745.969,40 Euro

3 – 5 Richtige + 0 Eurozahlen – 6 × – 210.346,00 Euro

4 – 4 Richtig + 2 Eurozahlen – 60 × – 3.469,60 Euro

5 – 4 Richtige + 1 Eurozahl – 1.074 × – 242,20 Euro

6 – 3 Richtige + 2 Eurozahlen – 2.865 × – 103,80 Euro

7 – 4 Richtige + 0 Eurozahlen – 1.897 × – 103,80 Euro

8 – 2 Richtige + 2 Eurozahlen – 37.921 × – 17,40 Euro

9 – 3 Richtige + 1 Eurozahl – 46.414 × – 16,20 Euro

10 – 3 Richtige + 0 Eurozahlen – 86.009 × – 16,20 Euro

11 – 1 Richtige + 2 Eurozahlen – 181.496 × – 9,60 Euro

12 – 2 Richtige + 1 Eurozahl – 621.948 × – 8,40 Euro

Wie hoch war der Eurojackpot am 09.12.22?

Der Eurojackpot am 09.12.2022 betrug 75 Millionen Euro, nachdem der Jackpot in der vorigen Ziehung am Dienstag nicht geknackt wurde.

Wann war die Eurojackpot-Ziehung am 09.12.22?

Die Ziehung beim Eurojackpot erfolgt in Helsinki. Da es erst losgeht, wenn die Tipps aller 18 teilnehmenden Länder gemeldet wurden, schwankt die Uhrzeit zwischen 20 und 21 Uhr.

Neue Regeln beim Eurojackpot

Für Eurojackpot-Spieler gibt es ab sofort eine doppelte Gewinnchance: Denn die europäische Lotterie findet ab der Kalenderwoche 13 immer zweimal pro Woche statt. Zum üblichen Ziehungstag Freitag kommt noch eine Ziehung am Dienstag hinzu.

Zudem gibt es weitere neue Regeln, die seit dem 25.03.2022 greifen:

Jackpot rolliert wie beim Mittwochs- bzw. Samstagslotto von Ziehung zu Ziehung.

Die maximale Höhe des Jackpots liegt künftig bei 120 Millionen Euro statt 90 Millionen Euro.

statt 90 Millionen Euro. Anstelle der bisherigen Auswahl 5 aus 50 und 2 aus 10 wählen Spielende zukünftig ihre Zahlen aus 5 aus 50 und 2 aus 12 .

. Die Ausschüttung in den Gewinnklassen wird erhöht.

Glücksspiel kann süchtig machen

Einmal richtig viel Geld gewinnen - Der Traum vom großen Geldsegen kann für den einen oder anderen auch zum Albtraum werden. Wenn das Glücksspiel außer Kontrolle gerät, sollte man sich professionelle Hilfe suchen. Bei Spielsucht oder der Vermutung bietet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) auf ihrer Homepage verschiedene Hilfsmöglichkeiten an.

Bei einer anonymen Telefonberatung können Betroffene mit Experten sprechen. Diese erreicht ihr unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 1 37 27 00 von Montag bis Donnerstag zwischen 10 und 22 Uhr möglich, sowie Freitag bis Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr. Für eine Beratung auf Türkisch könnt ihr euch unter der Nummer 0800 326 47 62 melden.