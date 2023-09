08.09.2023 stehen jetzt fest. An diesem Freitag liegen 41 Millionen Euro im Jackpot, nachdem er in der vorigen Ziehung erneut nicht geknackt worden ist. Setzt beim Freitagsjackpot jemand auf die richtigen Zahlen? Das zeigt sich in Kürze anhand der Quoten. Bereits jetzt seht ihr aber, ob ihr mit eurem Tipp richtig liegt. Die Eurojackpot-Zahlen vomstehen jetzt fest. An diesemliegenim Jackpot, nachdem er in der vorigen Ziehung erneut nicht geknackt worden ist. Setzt beimjemand auf die richtigen Zahlen? Das zeigt sich in Kürze anhand der. Bereits jetzt seht ihr aber, ob ihr mit eurem Tipp richtig liegt.

Die aktuellen Gewinnzahlen, die Quoten sowie Infos zu den neuen Regeln findet ihr nach der Ziehung der europaweiten Lotterie in Helsinki wie gewohnt direkt bei uns.

Das sind die Eurojackpot-Zahlen vom 08.09.23

Hier sind die Gewinnzahlen:

Gewinnzahlen 5 aus 50: 21 - 29 - 31 - 46 - 49

Eurozahlen 2 aus 12: 5 - 6

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Wie hoch ist der Eurojackpot am 08.09.23?

Der aktuelle Eurojackpot am 08.09.2023 beträgt 41 Millionen Euro, nachdem der Jackpot in der vorigen Ziehung am Dienstag nicht geknackt nicht worden ist.

Wann ist die Eurojackpot-Ziehung am 08.09.23?

Die Ziehung beim Eurojackpot erfolgt in Helsinki. Da es erst losgeht, wenn die Tipps aller 18 teilnehmenden Länder gemeldet wurden, schwankt die Uhrzeit zwischen 20 und 21 Uhr.

Das sind die Regeln beim Eurojackpot

Für Eurojackpot-Spieler gibt es seit März 2022 eine doppelte Gewinnchance: Denn die europäische Lotterie findet seit der Kalenderwoche 13 immer zweimal pro Woche statt. Zum üblichen Ziehungstag Freitag kommt noch eine Ziehung am Dienstag hinzu.

Zudem gibt es weitere neue Regeln:

Jackpot rolliert wie beim Mittwochs- bzw. Samstagslotto von Ziehung zu Ziehung.

Die maximale Höhe des Jackpots liegt künftig bei 120 Millionen Euro statt 90 Millionen Euro.

statt 90 Millionen Euro. Anstelle der bisherigen Auswahl 5 aus 50 und 2 aus 10 wählen Spielende zukünftig ihre Zahlen aus 5 aus 50 und 2 aus 12 .

. Die Ausschüttung in den Gewinnklassen wird erhöht.