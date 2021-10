Lauft Ulmer, lauft. Am Sonntag, 3. Oktober, ist es nach dem Ausfall im vergangenen Jahr wieder soweit: Mehr als 6000 Menschen nehmen an den verschiedenen Läufen des Ulmer Einsteinmarathons 2021 teil. Ob Marathon, Halbmarathon oder Nordic Walking, ob fünf oder zehn Kilometer – in jeder Kategorie wird es Siegerinnen und Sieger geben. In diesem Artikel erfahrt ihr folgendes:

Einsteinmarathon Ulm 2021“ am Sonntag, 03.10.2021, zu Ende. Dann gibt es die Ergebnislisten zum downloaden und hier, in diesem Artikel, zum Nachschauen. Während der Läufe können die Ergebnisse aber auch live auf der Teilnehmerlisten im Zielbereich. Um 17 Uhr ist die Veranstaltung „“ am Sonntag, 03.10.2021, zu Ende. Dann gibt es diezum downloaden und hier, in diesem Artikel, zum Nachschauen. Während der Läufe können dieaber auchauf der Ergebnis-Seite des Einsteinmarathons verfolgt werden. Ansonsten veröffentlichen die Veranstalter die Ergebnisse auch auf den ausgehängtenim Zielbereich.

Info: Sobald die Ergebnislisten veröffentlicht sind, werden diese am Sonntag, 03. Oktober, hier online verfügbar sein.

Siegerehrung Einsteinmarathon Ulm 2021 im Donaustadion: Preise und Urkunden

Die Erstplatzierten jedes Wettbewerbs werden im Anschluss an die jeweiligen Wettbewerbe im Ulmer Donaustadion geehrt – die Preise werden auf der Bühne überreicht. Die ersten Drei der Altersklassen bei Marathon, Halbmarathon und Citylauf erhalten ihre Gutscheine oder Sachpreise am roten Infostand. Nicht abgeholte Preise werden nicht nachgeschickt. Im Rahmen des Klimaschutzprojekts 2019 gab es zudem eine Umfrage unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern: Die Mehrheit war gegen eine Medaille ausgesprochen, deshalb wird 2021 darauf verzichtet. Vom Veranstalter heißt es aber, man wolle „für 2022 nach einer nachhaltigen Alternative suchen.“ Der Ausdruck von Urkunden vor Ort entfällt 2021 aus hygienischen Gründen. Nach der Veranstaltung können die Urkunden mit den Ergebnissen heruntergeladen werden.

Zeitplan der Siegerehrungen

11:00 Uhr: Siegerehrung Beurer -Halbmarathon (Gesamtwertung Plätze 1-10 m/w)

-Halbmarathon (Gesamtwertung Plätze 1-10 m/w) 11:00 Uhr: Siegerehrung BW-Meisterschaft Halbmarathon

Halbmarathon 13:00 Uhr: Siegerehrung Häussler -Handbike-Halbmarathon (Gesamtwertung Plätze 1-3 m/w), Daimler TSS Inline-Halbmarathon (Gesamtwertung Plätze 1-3 m/w)

-Handbike-Halbmarathon (Gesamtwertung Plätze 1-3 m/w), TSS Inline-Halbmarathon (Gesamtwertung Plätze 1-3 m/w) 13:00 Uhr: Siegerehrung Marathon (Gesamtwertung Plätze 1-10 m/w)

Marathon (Gesamtwertung Plätze 1-10 m/w) 13:00 Uhr: Siegerehrung ZEISS -Marathon-Staffel (1. Platz Männer/ Frauen und Mixed)

-Marathon-Staffel (1. Platz Männer/ Frauen und Mixed) 14:30 Uhr: Siegerehrung 10 km (Gesamtwertung Plätze 1-3 m/w) und 5 km (Gesamtwertung Plätze 1-3 m/w)

Party nach Einsteinmarathon 2021: Settele-Spätzles-Party entfällt

„Aus hygienischen Gründen muss die Settele-Spätzles-Party 2021 leider entfallen“, steht auf der offiziellen Seite des Ulmer Einsteinmarathons.

Einstein-Marathon Ulm: Pokale bei der Siegerehrung der Kinder- und Jugendläufe vor ein paar Jahren.

