Bereits am 30. Juli bebte am Bodensee die Erde mit einer Stärke von 3,7. Nun kam es erneut zu einem, nur gering schwächeren, Beben.

Am Donnerstagnachmittag kam es am Bodensee, in Konstanz-Dettingen zu einem erneuten Erdbeben mit einer Stärke von 3,4 auf der Richterskala. Es war in einem Radius von etwa 20 Kilometer spürbar. Wie die Schwäbische Zeitung schreibt, meldeten sich etwa 200 Menschen nach dem Beben auf der Internetseite des Landeserdbebendienst Baden-Württemberg. Schäden wurden keine gemeldet. Ob das Beben noch weitere nachziehen wird, ist noch nicht vorhersehbar.

