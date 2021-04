Großbritannien gilt nicht mehr als Corona-Risikogebiet. Auf der vom Robert-Koch-Institut am Freitag veröffentlichten Liste wurde das Vereinigte Königreich als Risikogebiet gestrichen. Gleiches gilt für die Regionen Mid-West und South-East in Irland, die Region Pirkanmaa in Finnland und Barbardos.

Neues Risikogebiet laut RKI: Algarve in Portugal

Neu als Risikogebiete eingestuft wurden dagegen die bei Touristen beliebte Algarve in Portugal sowie die zu dem Land gehörenden Azoren, die autonome Gemeinschaft Kastilien-La Mancha in Spanien und die Vereinigten Arabischen Emirate, die zuvor bereits Hochinzidenzgebiet waren. Als Hochinzidenzgebiet gilt nun auch Argentinien.

Großbritannien: Höchste Corona-Opferzahl Europas

Großbritannien hat mit mehr als 127.000 Corona-Toten die höchste Opferzahl der Pandemie in Europa. Mit den Corona-Impfungen geht es im Vereinigten Königreich allerdings gut voran. Nach mehr als drei Monaten Lockdown öffneten am Montag in England unter anderem wieder die Außenbereiche von Pubs und Restaurants. Auch die Geschäfte sind wieder offen. Im Rahmen eines Vier-Stufen-Plans sollen in England bis Ende Juni alle Corona-Restriktionen enden.

Für Einreisen aus allen Corona-Risikogebieten gelten rechtliche Vorgaben für Kontrollen, Test- und Quarantänepflichten. Bei Hochinzidenzgebieten und bei den Gebieten, in denen Varianten des Coronavirus häufig vorkommen, sind diese Vorgaben besonders streng.

Diese Länder weist das RKI aktuell als Risikogebiet aus

Afghanistan (seit 21. Februar 2021; Hochinzidenzgebiet vom Januar 2021 – 20. Februar 2021)

Algerien (seit 15. Juni 2020)

Angola (seit 15. Juni 2020)

Antigua und Barbuda (seit 21. Februar 2021)

Äquatorialguinea (seit 15. Juni 2020)

Aserbaidschan (seit 15. Juni 2020)

Äthiopien (seit 15. Juni 2020)

Bangladesch (seit 15. Juni 2020)

Belarus (seit 15. Juni 2020)

Belgien (seit 30. September 2020)

Belize (seit 15. Juni 2020)

Benin (seit 15. Juni 2020)

Bhutan (seit 15. Juni 2020)

Burkina Faso (seit 15. Juni 2020)

Burundi (seit 15. Juni 2020)

Cabo Verde (seit 3. Juli 2020)

Costa Rica (seit 15. Juni 2020)

Côte d'Ivoire (seit 15. Juni 2020)

Dänemark – das gesamte Land (seit 28. März 2021); Ausgenommen sind die Färöer und Grönland

Dominikanische Republik (seit 15. Juni 2020)

Dschibuti (seit 15. Juni 2020)

El Salvador (seit 15. Juni 2020)

Eritrea (seit 15. Juni 2020)

Finnland (teilweise)

Südkarelien (seit 21. März 2021)

Päijät-Häme (seit 28. März 2021)

Kymenlaakso (seit 11. April 2021)

Gabun (seit 15. Juni 2020)

Gambia (seit 15. Juni 2020)

Georgien (seit 7. Oktober 2020)

Ghana (seit 15. Juni 2020)

Griechenland (seit 7. März 2021)

Guatemala (seit 15. Juni 2020)

Guinea (seit 15. Juni 2020)

Guinea-Bissau (seit 15. Juni 2020)

Guyana (seit 15. Juni 2020)

Haiti (seit 15. Juni 2020)

Honduras (seit 15. Juni 2020)

Indien (seit 15. Juni 2020)

Indonesien (seit 15. Juni 2020)

Irak (seit 15. Juni 2020)

Irland (seit 21. März 2021; Virusvarianten-Gebiet vom 13. Januar 2021 – 20. März 2021), ausgenommen sind die Regionen

South-West (seit 3. April 2021)

Mid-West (seit 18. April 2021)

South-East (seit 18. April 2021)

Italien (seit 8. November 2020)

Jamaika (seit 15. Juni 2020)

Jemen (seit 15. Juni 2020)

Kanada (seit 15. November 2020)

Kamerun (seit 15. Juni 2020)

Kasachstan (seit 15. Juni 2020)

Katar (seit 15. Juni 2020)

Kenia (seit 15. Juni 2020)

Kirgisistan (seit 15. Juni 2020)

Komoren (seit 15. Juni 2020)

Kongo DR (seit 15. Juni 2020)

Kongo Rep (seit 15. Juni 2020)

Korea (Volksrepublik) (seit 15. Juni 2020)

Kuba (seit 28. Februar 2021)

Lettland (seit 11. April 2021; Hochinzidenzgebiet vom 24. Januar 2021 – 10. April 2021)

Liberia (seit 15. Juni 2020)

Libyen (seit 15. Juni 2020)

Liechtenstein (seit 24. Oktober 2020)

Litauen (seit 21. Februar 2021; Hochinzidenzgebiet vom Januar 2021 – 20. Februar 2021)

Luxemburg (14. Juli 2020 – 20. August 2020 und seit 25. September 2020)

Madagaskar (seit 15. Juni 2020)

Malediven (seit 17. Juli 2020)

Mali (seit 15. Juni 2020)

Malta (seit 11. April 2021; Hochinzidenzgebiet vom 28. Februar 2021 – 10. April 2021)

Marokko (seit 15. Juni 2020)

Mauretanien (seit 15. Juni 2020)

Monaco (seit 1. November 2020)

Mongolei (seit 15. Juni 2020)

Namibia (seit 14. Februar 2021; Hochinzidenzgebiet vom Januar 2021 – 13. Februar 2021)

Nepal (seit 15. Juni 2020)

Nicaragua (seit 15. Juni 2020)

Niger (seit 15. Juni 2020)

Nigeria (seit 15. Juni 2020)

Norwegen (teilweise)

Österreich (teilweise)

Pakistan (seit 15. Juni 2020)

Panama (seit 28. Februar 2021; Hochinzidenzgebiet vom Januar 2021 – 27. Februar 2021)

Papua-Neuguinea (seit 17. Juni 2020)

Philippinen (seit 15. Juni 2020)

Portugal (teilweise)

Rumänien (seit 7. Oktober 2020)

Russische Föderation (seit 15. Juni 2020)

San Marino (seit 1. November 2020)

São Tomé und Príncipe (seit 16. Juni 2020)

Saudi-Arabien (seit 15. Juni 2020)

Schweiz (seit 24. Oktober 2020)

Senegal (seit 15. Juni 2020)

Sierra Leone (seit 15. Juni 2020)

Slowakei (seit 11. April 2021; Hochinzidenzgebiet vom 28. März 2021 – 10. April 2021)

Somalia (seit 15. Juni 2020)

Spanien ( seit 21. Februar 2021)

Südsudan (seit 15. Juni 2020)

Surinam (seit 15. Juni 2020)

Tadschikistan (seit 15. Juni 2020)

Timor Leste (Osttimor) (seit 17. Juni 2020)

Togo (seit 15. Juni 2020)

Trinidad Tobago (seit 15. Juni 2020)

Tschad (seit 15. Juni 2020)

Tunesien (seit 7. Oktober 2020)

Turkmenistan (seit 17. Juni 2020)

USA (seit 7. März 2021; Hochinzidenzgebiet vom Januar 2021 – 6. März 2021)

Usbekistan (seit 15. Juni 2020)

Vatikanstadt (seit 1. November 2020)

Venezuela (seit 15. Juni 2020)

Vereinigte Arabische Emirate (seit 18. April 2021; Hochinzidenzgebiet vom 24. Januar 2021 – 17. April 2021)

Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (seit 21. März 2021; Virusvarianten-Gebiet vom 13. Januar 2021 – 20. März 2021) – die folgenden Regionen gelten derzeit als Risikogebiete:

Überseegebiet: Bermuda (seit 21. März 2021; Virusvarianten-Gebiet vom 13. Januar 2021 – 20. März 2021)

Überseegebiet: Britische Jungferninseln (seit 21. März 2021; Virusvarianten-Gebiet vom 13. Januar 2021 – 20. März 2021)

Überseegebiet: Falkland Inseln (seit 21. März 2021; Virusvarianten-Gebiet vom 13. Januar 2021 – 20. März 2021)

Zentralafrikanische Republik (seit 15. Juni 2020)