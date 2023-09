Kurz vor Ablauf der Frist haben immer noch über 20 Prozent der Studierenden keinen Antrag auf die Energiepreispauschale gestellt. Laut einer Sprecherin des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, die sich an die "Rheinische Post" in Düsseldorf wandte, wurden bislang nur 78,6 Prozent der Antragsberechtigten erfolgreich bearbeitet. Das bedeutet, dass mehr als 700.000 Anspruchsberechtigte die Energiepauschale in Höhe von 200 Euro noch nicht beantragt haben.

Mehr als 3,5 Millionen Studenten haben Anspruch

Die Bundesregierung geht von mehr als 3,55 Millionen Studierenden und Fachschülern aus, denen die Pauschale zusteht. Nach der von Bund und Ländern eingerichteten Website für die Beantragung www.einmalzahlung200.de gab es bis Freitag fast 2.82 Millionen eingereichte Anträge. Knapp 2,81 Millionen wurden bewilligt und ausgezahlt. Die ausgezahlte Gesamtsumme liegt bisher bei 561,5 Millionen Euro.

Wie lange kann man noch einen Antrag stellen?

Wer die 200 Euro Energiepauschale erhalten möchte, der muss schnell sein: laut der Seite „ einmalzahlung200.de “ kann das Geld noch bis 2. Oktober beantragt werden.

Wie bekommt man die Energiepauschale?

Um die Energiepauschale zu bekommen, muss man einen Antrag auf „ einmalzahlung200.de “ stellen. Welche Schritte erforderlich sind und was es sonst noch zu beachten gibt, könnt ihr hier nachlesen:

Allerdings braucht man für den Antrag zunächst auch ein BundID-Konto. Wie man das anlegt, erfahrt ihr hier:

(mit Material von dpa und afp)