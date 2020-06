Laut ADAC kommen gegen Ende des langen Wochenendes die baden-württembergischen und bayerischen Pfingsturlauber aus den zweiwöchigen Ferien zurück, wobei in diesem Jahr deutlich weniger Reisende unterwegs sein dürften als in den Vorjahren.

Höhepunkt am Samstag, 13. Juni. Dann bilden sich vor allem Staus im Süden Deutschlands und auf den Routen in Richtung Norden. Der Rückreiseverkehr setzt in der zweiten Wochenhälfte ein und erreicht seinen. Dann bilden sich vor allem Staus im Süden Deutschlands und auf den Routen in Richtung Norden.

Am Sonntagnachmittag tummeln sich hauptsächlich die Heimkehrer aus dem Kurzurlaub auf Deutschlands Fernstraßen. Besonders betroffen sind die süddeutschen Fernstraßen und Ballungsraumautobahnen. Bei schönem Wetter sind am Samstag und Sonntag auf den Straßen in die Naherholungsgebiete und zu den Küsten Staus durch Ausflügler programmiert.

Die wichtigsten Staustrecken

Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

A 1 Köln – Dortmund – Bremen – Lübeck

A 1 / A 3 /A 4 Kölner Ring

A 2 Dortmund – Hannover – Berlin

A 3 Passau – Nürnberg – Würzburg – Frankfurt – Köln

A 4 Erfurt – Dresden – Görlitz

A 5 Basel – Karlsruhe – Frankfurt – Hattenbacher Dreieck

A 6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A 7 Hamburg – Flensburg

A 7 Füssen/Reutte – Ulm – Würzburg – Hannover

A 8 Salzburg – München – Stuttgart – Karlsruhe

A 9 Berlin – Nürnberg – München

A 10 Berliner Ring

A 24 Berlin – Hamburg

A 61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

A 81 Singen – Stuttgart

A 93 Kufstein – Inntaldreieck

A 95/B 2 München – Garmisch-Partenkirchen