Für den Werbespot zum Muttertag kassierte Edeka einen Shitstorm. Zum Vatertag gibt es wieder ein Video - doch dieses Mal geht die Supermarktkette kein Risiko ein.

Wenige Tage vor dem Vatertag hat Edeka einen neuen Werbespot veröffentlicht. Der Clip ist vom Stil her aufgebaut wie die umstrittene Muttertags-Werbung, die Anfang Mai einen regelrechten Shitstorm auslöste. Nur merkt man jetzt deutlich: Die Supermarktkette geht im neuen Spot auf Nummer sicher.

Muttertag 2019 Edeka-Werbung: Neuer Spot erntet heftige Kritik Vor dem Muttertag am 12. Mai hat Edeka einen neuen Werbespot veröffentlicht. Er soll witzig sein - doch stattdessen erntet die Supermarktkette heftige Kritik.

Edeka-Werbespot: „Danke Papa, dass du nicht Mama bist.“

Der Clip, der am Montag auf Facebook veröffentlicht wurde, ist deutlich kürzer als sein Muttertags-Pendant und vergleichsweise unspektakulär. Darin macht eine Mutter ihrem Sohn mit Spucke den Mund sauber und tischt den Töchtern Gemüse auf. Erst der Papa schiebt ihnen heimlich das geliebte Ketchup zu. Dann wird der Slogan eingeblendet: „Danke Papa, dass du nicht Mama bist.“ Der Kommentar zum Video lautet: „Nicht immer alles perfekt machen, macht uns als Menschen perfekt: Mamas, Papas, alle. Liebe Papas, alles Gute zum Vatertag!“

Edeka-Spot zum Vatertag: Das sind die Reaktionen

Dieser Versöhnungsversuch kommt bei den Facebook-Nutzern gut an. Die ersten Reaktionen sind größtenteils positiv: „So was von cool“ und „wirklich witzig“ finden zwei Userinnen, „Leider geil“ schreibt ein Vater. Ein anderer User merkt aber auch an: „Bei den Männern so scharf geschossen und beim Männertag so verdammt handzahm? Kommt ja im Vergleich sooo ‚glaubwürdig’ rüber als ‚Wiedergutmachung’."

