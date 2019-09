Hier ist die Geschichte, wie Michael Bradley zum Held von gut hundert Menschen am Flughafen von Manchester wurde: Bei einem Easyjet-Flug vom englischen Manchester nach Alicante in Spanien erschien der zweite Pilot einem Bericht von stern.de zufolge nicht zum Dienst. In einem Cockpit müssen aber stets zwei Piloten sitzen. Auf den Anzeigetafeln im Terminal in Manchester wurde demnach bereits angezeigt, dass sich der Start um Stunden verzögern würde, der Flug sogar drohe auszufallen.

Doch unter den wartenden Passagieren war ein Familienvater mit Frau und kleinem Kind, der ebenfalls in den Urlaub fliegen wollte und über eine besondere Qualifikation verfügte, wie stern.de berichtet. Er griff zum Telefon, rief die Einsatzzentrale der Airline an und machte einen Vorschlag, der ihn später zum Helden werden ließ.

Fluggast Michael Bradley ist Pilot und brachte die Easyjet-Maschine nach Alicante

Sein Name: Michael Bradley. Sein Beruf: Pilot bei Easyjet. Bradley rief also bei seinem Arbeitgeber an und sagte, er könne einspringen, Lizenz und Ausweis habe er bei sich. Die Airline ging auf das Angebot ein und wenig später saß Bradley im Cockpit und das Boarding konnte mit ein paar Stunden Verspätung doch noch beginnen.

Bekannt wurde die Geschichte nur, weil eine Passagierin die Ansage an Bord filmte und auf Facebook veröffentlichte.

