Licht aus für einen lebendigen Planeten: Das ist die Botschaft, die jedes Jahr vom WWF zur sogenannten „Earth Hour“ gesendet werden soll. Die Umweltorganisation plant auch 2022 eine Stunde für die Erde: Am 26. März 2022 um 20:30 Uhr findet sie statt.

Was genau passiert aber in dieser Stunde? Wie kann man mitmachen? Alle Infos zur Earth Hour 2022 gibt es hier.

Datum, Uhrzeit, Termin: Wann ist Earth Hour 2022?

Dieses Jahr findet die Earth Hour am 26. März 2022 um 20:30 Uhr deutsche Zeit statt. In hunderten Städten und Gemeinden in Deutschland werden dann die Lichter eine Stunde lang ausgeknipst. Rund um die Welt wird ein Zeichen für mehr Umweltschutz gesetzt: Ihren Anfang nimmt die Earth Hour nach WWF-Angaben im Inselstaat Samoa, wo die Menschen um 7.30 Uhr deutscher Zeit ihre Lichter ausschalten. 25 Stunden später knipsen die Bewohner der Cookinseln und von Französisch-Polynesien ihre Lampen wieder an und beenden damit die Earth Hour für das Jahr 2022.

Licht Aus: Wie kann man bei der Earth Hour mitmachen?

Rund um den Globus sollen am 26. März um 20.30 Uhr Ortszeit wieder für eine Stunde die Lichter ausgehen. Zu der seit 2007 jährlich stattfindenden Earth Hour („Stunde der Erde“) für Klima- und Umweltschutz werden auch berühmte Bauwerke wie das Brandenburger Tor, der Kölner Dom, das Empire State Building in New York und das Opernhaus in Sydney in Dunkelheit gehüllt.

336 Städte und Gemeinden an der Aktion beteiligen. Auch Privatpersonen könnten mitmachen und am 26. März abends für eine Stunde bei sich Zuhause das Licht ausschalten, hieß es. Privat Personen können sich In Deutschland werden sich nach Angaben der Umweltorganisation WWF bislangan der Aktion beteiligen. Auch Privatpersonen könnten mitmachen und am 26. März abends für eine Stunde bei sich Zuhause das Licht ausschalten, hieß es. Privat Personen können sich hier auf der Seite des WWF im Vorfeld anmelden, um dann auf der interaktiven Earth-Hour-Karte angezeigt zu werden. Auf der Earth-Hour-Seite des WWF gibt es auch eine Reihe von Tipps, wie man sich zuhause die Stunde besonders nett gestalten kann.

Mittlerweile wird die „Stunde der Erde“ laut WWF auf allen Kontinenten in mehr als 180 Ländern veranstaltet. Weltweit nehmen mehr als 7.000 Städte teil, allein in Deutschland waren es im vergangenen Jahr rund 575.