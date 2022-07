Nebenflüsse der Donau: Nicht selten wird im Kreuzworträtsel nach ihnen gefragt. Und dann auch noch in Bayern - da kann man schon mal an die Grenzen seines geographischen Wissens kommen. Wer auf die Schnelle einen Donau-Nebenfluss in Bayern braucht: Hier werdet ihr fündig.

Nebenflüsse der Donau in Bayern

Roth (Landkreis Neu-Ulm)

Günz (Landkreis Günzburg)

Egau (Landkreis Dillingen an der Donau)

Paar (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm)

Lech (Landkreis Donau-Ries)

Naab (Landkreis Regensburg)

Isar (Landkreis Deggendorf)

Vils (Landkreis Passau) Zufluss der Donau bei Ulm Mit 5 Buchstaben: So heißt der Donauzufluss in der Region Ulm

Alle Donau-Nebenflüsse im Überblick