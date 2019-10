Weil die Zutaten des Weimarer Döners sich vom türkischen Original unterschieden, hat die Lebensmittelbehörde beschlossen, dass der Name des in Deutschland heißgeliebten Fast-Foods in der Thüringer Stadt geändert werden muss.

Einen „Drehspieß im Fladenbrot“ bitte!

Der „Döner“ bekommt in der Thüringer Stadt nun die Bezeichnung „Drehspieß im Fladenbrot“. Nicht wirklich passend – im Brot befindet sich schließlich kein Spieß. Laut Lebensmittelbuch muss ein Döner aber Schaf oder Rind, dazu Hackfleisch, abgeschmeckt mit Eiern, Gewürzen, Öl, Zwiebeln, Milch und Joghurt. Das ist in Weimar nicht der Fall – sowie vermutlich in den meisten deutschen Imbissbuden. Alles andere ist für das Thüringer Lebensmittelüberwachungsamt aber eben kein Döner.

Das könnte dich auch interessieren: