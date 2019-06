Im Freizeitpark Europapark in Rust gibt es in dieser Sommersaison einige Neuerungen. Das sind die Highlights unter den neuen Attraktionen.

Im Europapark Rust läuft seit dem 6. April die Sommersaison. Während der Wintermonate wurde im größten Freizeitpark Deutschlands an neuen Attraktionen, Themenbereichen und Fahrgeschäften gearbeitet. Das sind die wichtigsten Neuerungen:

Wiedereröffnung des Themenbereich Skandinavien

Der Themenbereich Skandinavien ist seit dem 24. Mai wieder geöffnet. Nach einem Großbrand im Mai 2018, dem auch die Attraktion „Piraten in Batavia“ zum Opfer fiel, mussten mehrere Fahrgeschäfte des norwegischen Themenbereichs vorübergehend geschlossen werden.

Der Skandinavische #Themenbereich wird am 24.05.2019 eröffnet werden.🎊 Bunte Häuserfassaden, gastronomische Angebote und natürlich das "Fjord Restaurant" werden hier, mit vielen neuen Ideen, zu finden sein. 😍 🦈 #Skandinavien pic.twitter.com/1FhHEVcv2o — Europa-Park (@europa_park) 4. April 2019

Das ist neu in Skandinavien:

Die Wasserbahn Fjord Rafting wurde mit neuen Spezialeffekten ausgestattet

Neues Fjord Restaurant mit Gerichten aus der nordischen Küche

Die Hai-Fotoattraktion ist zurück: Mutige Besucher können sich ablichten lassen, während sie ihren Kopf in das Maul des Unterwasser-Räubers stecken

Die „Piraten in Batavia“ sollen bis 2020 wieder aufgebaut werden

Hotel Krønasår öffnet im Mai

Mit dem Hotel Krønasår eröffnet der Europapark Rust im Mai sein sechstes Hotel. In den insgesamt 304 Zimmern und Suiten können die Gäste im Stil einer skandinavischen Hafenstadt übernachten. Auch Ausstellungsstücke aus einem Naturkundemuseum sind im Themenhotel untergebracht.

Erwartungsvoll blicken wir auf die #Eröffnung des neuen Erlebnishotels #Krønâsar am 31. Mai 2019! 🏨 Eine wunderschöne Thematisierung mit einer tollen Geschichte vereinen das Hotel und #Rulantica. 🚣‍♀️ 💧

👉 Eröffnung: 28.11.2019 pic.twitter.com/bduFy5AvKQ — Europa-Park (@europa_park) 4. April 2019

Raumfahrt: Im Weltraum mit Alexander Gerst

Was macht ein Astronaut? Wie lebt es sich im Weltraum? Diese spannenden Fragen werden in dem neuen 360-Grad-Filmabenteuer „Mission Astronaut“ beantwortet. In nur 10 Minuten begleiten die Besucher des Europapark Rust den Künzelsauer Astronauten Alexander Gerst. Gemeinsam mit seinem französischen Kollegen Thomas Pesquet bietet er im Film Einblicke in die Welt der Raumfahrt und der ISS.

Neue Wasserwelt Rulantica kommt im Dezember 2019

Die Eröffnung der neuen Wasserwelt „Rulantica“ ist für Ende 2019 geplant. Bereits seit Dezember 2018 wird an der 450.000 Quadratmeter großen Erweiterung des Parks gebaut. Die Wasserwelt soll das ganze Jahr geöffnet haben und 25 neue Attraktionen umfassen.

