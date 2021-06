Diego Maradona wurde zu einer wahren Fußball-Legende. Von der FIFA wurde er zum Spieler des Jahrhunderts ernannt. Er wurde Weltmeister und Vizeweltmeister, feierte unzählige Tore und gewonnene Spiele. Im privaten Bereich leistete sich der Argentinier allerdings etliche Skandale: von Doping und Drogenmissbrauch bis zu Schüssen auf Journalisten. Die Aufmerksamkeit um seine Person nahm auch mit seinem Tod im Jahr 2020 nicht ab. Seine Todesursache wird nun in Frage gestellt.

Hier findet ihr alle Infos rund um den Fußballer Diego Maradona.

Diego Maradona: Geburtstag, Größe, Alter, Todestag

Name : Diego Armando Maradona

: Diego Armando Maradona Geburtstag : 30. Oktober 1960

: 30. Oktober 1960 Geburtsort : Lanús, Argentinien

: Lanús, Argentinien Todestag : 25. November 2020

: 25. November 2020 Größe : 165 cm

: 165 cm Position : Mittelfeld

: Mittelfeld Kinder: 8 Kinder

Maradona: Fußballkarriere, Tore, Weltfußballer

Diego Maradonas Karriere als Profifußballer begann 1976 bei den Argentinos Juniors. 1982 wechselte er zum Spitzenclub Boca Juniors. Bereits mit 16 Jahren wurde er für die Nationalmannschaft nominiert. Im Alter von 19 Jahren wurde er zum südamerikanischen Fußballer des Jahres. 1982 wechselte er zum FC Barcelona. Zwischen 1984 und 1992 spielte er für den SSC Neapel. In dieser Zeit schaffte er seinen Durchbruch. Er erzielte 81 Tore in 188 Spielen und gewann die italienische Meisterschaft und den UEFA Pokal.

Später wechselte er wieder nach Argentinien, wo er bis 1997 für die Boca Juniors aktiv war. Für die argentinische Nationalmannschaft absolvierte Maradonna insgesamt 91 Spiele und erzielte 34 Tore. Er nahm an vier WM-Endrunden teil. Bei der WM in Mexiko 1986 führte er sein Team als Mannschaftskapitän zum Titel. 1990 wurde er mit dem argentinischen Team Vizeweltmeister. Bei seiner letzten WM 1994 wurde eine Dopingaffäre aufgedeckt, in die Maradona verwickelt war.

Diego Maradona: Vermögen und Wert

Für viele Fußballfans gilt Diego Maradona als der beste Spieler aller Zeiten. Doch wie viel war Maradona wert? Laut fcbinside.de überwies der SSC Neapel im Sommer 1984 sieben Millionen Euro an den FC Barcelona um Maradona übernehmen zu können. Auf die heutige Zeit umgerechnet seien dies 340 Millionen Euro.

Diego Maradona: „Die Hand Gottes“

„Die Hand Gottes“ wurde Teil des Fußballsprachgebrauchs und wird häufig bei unerlaubtem Handspiel zitiert. Doch wie kam es zu dieser Redewendung? Der Ursprung ist auf Maradona zurückzuführen, der während der Fußball-WM 1986 seine Hand zur Hilfe nahm, um ein Tor zu erzielen. Nach dem Spiel sagte Maradona: „Es war ein bisschen Maradonas Kopf und ein bisschen die Hand Gottes“. Erst im Jahr 2005 gab Maradona zu, den Ball mit der Hand gespielt zu haben.

Diego Maradona: Frau, Kinder, Familie

Mit seiner ersten Frau Claudia Villafañe bekam Maradona zwei Töchter: Dalma Nerea und Giannina Dinorah. Die Ehe wurde 2004 geschieden.

Während er in Neapel lebte, hatte Maradona eine Beziehung zu Cristina Sinagra. Die beiden zeugten einen Sohn: Diego Armando jr.

Außerdem bekam Maradona eine Tochter mit Valeria Sabalaín und einen weiteren Sohn mit Verónica Ojeda. Im März 2019 bekannte sich Maradona zur Vaterschaft von drei weiteren Kindern aus der Zeit seiner Kuba-Aufenthalte zu Beginn der 2000er Jahre.

Diego Maradona: Todesursache – Mord?

Am 25. November 2020 verstarb Diego Armando Maradona kurz nach seinem 60. Geburtstag in Buenos Aires. Erst zwei Wochen zuvor war er aus dem Krankenhaus entlassen worden, nachdem bei ihm eine Gehirnoperation durchgeführt worden war. Die offizielle Todesursache lautete damals Herzversagen. Dies wird nun allerdings angezweifelt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen mindestens sieben Mitglieder des medizinischen Teams Maradonas wegen des Verdachts des vorsätzlichen Mordes.

„War es Mord? Die geheime Todesakte Maradona!“ auf RTL

Am 08.07.2021 ab 20:15 Uhr zeigt RTL die Dokumentation „War es Mord? Die geheime Todesakte Maradona!“. Aufgrund der ungeklärten Fragen rund um den Tod von Diego Maradona geht das Investigativ-Team um Reporter Felix Hutt der Frage nach, ob die Fußballlegende umgebracht wurde.

Im Rahmen einer Live-Sendung mit Studiogästen wird die Recherche präsentiert und dargelegt, warum es Grund zum Zweifel an der Darstellung des natürlichen Todes des Argentiniers geben könnte.