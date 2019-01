Oscars Das sind unsere Favoriten für die Oscar-Verleihung 2019

Ulm / Sven Kaufmann

Am Dienstag werden die Nominierungen für die Oscars 2019 bekannt gegeben. Hier findest du unsere persönlichen Favoriten.

Glanz und Glamour, Freude und Tränen – die Verleihung der Oscars am 25. Februar ist der Termin des Jahres für die Filmbranche. Aber auch das Publikum wartet gebannt darauf, welche Schauspieler und Filme 2019 das Rennen machen.

Manche Produktionen und Stars machten bereits bei den Golden Globes auf sich aufmerksam – der Preis gilt als wichtiger Indikator für die Oscar-Chancen. Am Dienstag folgt der nächste Schritt zum Oscars-Ruhm: Dann werden die Nominierungen für den begehrtesten Filmpreis der Welt bekannt gegeben. Wir stellen unsere Favoriten vor.

Welche Filme werden bei den Oscars absahnen?

A Star Is Born: Der tragische Musikfilm mit Bradley Cooper und Lady Gaga in den Hauptrollen, in dem es um einen alternden Country-Star und eine aufstrebende junge Musikerin geht, ging bei den Globes bis auf einen Preis für Lady Gaga leer aus. Die Romanze gilt dennoch als heißer Kandidat für Nominierungen in mehreren Kategorien. Außerdem brachte Bradley Coopers Spielfilmdebüt ihm eine Nominierung als bester Regisseur und als bester Erstlingsregisseur für den US-Regiepreis der Directors Guild of America (DGA) ein, der am 2. Februar verliehen wird. Und: Der Film ist für die diesjährigen Auszeichnungen von Hollywoods Drehbuchautoren, dem Verband Writers Guild of America (WGA), nominiert.

Bohemian Rhapsody: Bryan Singers Werk über die legendäre britische Band Queen und ihren Frontmann Freddy Mercury hat bei den Golden Globes zwei der wichtigsten Preise kassiert. Der Film wurde in Los Angeles als bestes Filmdrama ausgezeichnet, zudem gewann Hauptdarsteller Rami Malek eine Trophäe. „Bohemian Rhapsody“ wurde von manchen zwar als historisch ungenau und zu sehr verdichtend kritisiert, ist aber schauspielerisch und von der Atmosphäre her einen Tipp allemal wert.

Schauspieler Rami Malek sahnte bereits bei den Globe Awards für „Bohemian Rhapsody“ ab: Er bekam den Preis als bester Schauspieler. © Foto: Jordan Strauss/dpa

Green Book – Eine besondere Freundschaft: Der Film über den Rassismus in den USA der 60er Jahre erzählt die Geschichte des schwarzen Jazz-Pianisten Don Shirley (Mahershala Ali), der sich von einem weißen Türsteher (Viggo Mortensen) zu einer Tournee durch die Südstaaten chauffieren lässt. Bei den Globes gab es Preise für den Film, und das Drehbuch, Mahershala Ali wurde zudem bester Nebendarsteller. US-Filmemacher Peter Farrelly wurde nominiert für den DGA-Regie-Preis und für den WGA-Drehbuch-Preis.

The Vice – Der zweite Mann: Die Polit-Satire von Autor und Regisseur Adam McKay erzählt die Lebensgeschichte des ehemaligen US-Vizepräsidenten Dick Cheney, der in den Jahren von 2001 bis 2009 unter Ex-US-Präsident George W. Bush zum mächtigsten Vizepräsidenten in der Geschichte der USA wurde – und dessen Einfluss bis heute spürbar ist. Angesichts der aktuellen Lage in den USA nicht nur in Amerika ein spannendes Thema. Der Film war bei den Golden Globes in sechs Kategorien nominiert, am Ende gab es dann doch nur einen Schauspiel-Preis für Christian Bale. Adam McKay ist auch für den US-Regiepreis und für den US-Drehbuchpreis nominiert.

Roma: Für sein vom Streamingdienst Netflix produziertes Schwarz-Weiß-Drama über das Leben von Haushälterinnen im Mexiko der 70er Jahre hat Regisseur Alfonso Cuarón bei den jüngsten US-Kritikerpreisen gleich vier Auszeichnungen abgeräumt. Cuarón, der schon 2014 für das Weltraum-Drama „Gravity“ einen Regie-Preis der DGA erhielt, ist auch jetzt wieder dafür nominiert. Bei den Golden Globes wurde der Mexikaner zum besten Regisseur gekürt. Außerdem ist „Roma“ für die Auszeichnungen von Hollywoods Drehbuchautoren (WGA) nominiert.

Weitere heiße Anwärter für eine Nominierung sind die Filme „The Wife“, „Black Panther“, „Blackkklansman“, „Can You Ever Forgive Me?“, „If Beale Street Could Talk“, „Aufbruch zum Mond“ und vor allem der Historienfilm „The Favourite – Intrigen und Irrsinn“.

Welche Schauspielerinnen könnten einen Oscar mit nach Hause nehmen?

Glenn Close: Die 71-Jährige ist eine große Film-Lady und wurde bei den Globes für („The Wife“) als Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Zudem gewann sie den wichtigen Preis des US-Filmkritikerverbandes („Critic‘s Choice Award“) als beste Schauspielerin. In dem Drama spielt sie sehr einfühlsam Joan, die geduldige Ehefrau eines Schriftstellers, der den Nobel-Preis erhalten soll. Als Paar scheinen beide in Harmonie zu leben, doch die Beziehung zeigt Risse – Joan lehnt sich gegen ihren egoistischen Mann auf. Close stach mit der Rolle in „The Wife“ überraschend Lady Gaga und Nicole Kidman („Destroyer“) aus. In Ihrer Dankesrede bei den Globes sagte sie: „Frauen sollten ihren Träumen folgen“, und erntete dafür Standing Ovations.

US-Schauspielerin Glenn Close bei den 24. Critics' Choice Awards. © Foto: Jordan Strauss

Lady Gaga: Die populäre Pop- und Modediva ist längst ein Superstar und hat bei den Globes für den Filmsong „Shallow“ in „A Star Is Born“ einen Preis bekommen. Ob auch ihre tolle schauspielerische Leistung als singende Kellnerin Ally bei der Oscar-Nominierung gewürdigt wird, bleibt abzuwarten. Aber Überraschungen sind immer drin. Schließlich war „A Star Is Born“ bei den Globes gleich fünf Mal nominiert. Die 32-Jährige sagte über ihre erste Hauptrolle: „Ich habe mich selbst so offen gezeigt wie noch nie.“ Beim „Critic‘s Choice Award“ heimste Lady Gaga einen Preis als beste Schauspielerin ein, und der Soundtrack zu dem Film steht in den US-Top-Ten-Alben.

Lady Gaga und Bradley Cooper bei der Premiere von "A Star Is Born" - sowohl der Film als auch Lady Gaga selbst sind höchst Oscar-verdächtig. © Foto: Nathan Denette/dpa

Olivia Colman: Kritiker sind begeistert von der 44-jährigen Britin: Eine Queen, wie von Olivia Colman in der Historien-Groteske „The Favourite – Intrigen und Irrsinn“ gespielt, habe es auf der Leinwand noch nicht gegeben, lobte die Deutsche Presseagentur. Die Schauspielerin verwandle sich in einer mutigen Tour de Force in die kränkelnde, von Gicht und Selbstzweifeln geplagte Regentin Anne Stuart (1665-1714). Dafür gab es prompt einen Golden Globe. Der Film selbst ist übrigens ebenfalls ein Top-Favorit für die Oscar-Nominierung.

Weitere Kandidatinnen: Yalitza Aparicio („Roma“) sowie Rachel Weisz und Emma Stone („The Favourite“)

Und wie sieht es bei den männlichen Kollegen aus?

Rami Malek: Ist ein authentisch wirkender, sympathischer Kerl, der sich in seine Rolle als Queen-Sänger Freddie Mercury in „Bohemian Rhapsody“ voll reingehängt hatte. Dafür gewann der 37-Jährige bei den Golden Globes den Preis als Hauptdarsteller in der Kategorie Filmdrama. Während der Gala sagte er über den 1991 gestorbenen Sänger: „Dank an Freddie Mercury für dieses Lebensglück. Ich liebe dich, du schöner Mann. Das ist für dich und deinetwegen. Traumhaft.“ Man glaubt es ihm.

Christian Bale: Der Schauspieler (44) erntete für seine Rolle in der Politsatire „The Vice“ viel Lob – und zwar nicht nur, weil er sich in dem Film mit 20 angefutterten Kilos und gekonnter Maske perfekt in den ehemaligen US-Vizepräsidenten Dick Cheney verwandelt. Er spielt auch sonst großartig den Machtmenschen. Nachdem er dafür den Golden Globe gewonnen hatte, ätzte Bale auf der Gala prompt gegen den erzkonservativen Politiker Cheney: „Ich danke Satan für seine Eingebung, wie ich diese Rolle spielen kann.“

Christian Bale als Dick Cheney in dem Film "Vice - Der zweite Mann". © Foto: Matt Kennedy/Annapurna Pictures, LLC./dpa

Bradley Cooper: Der sehr wandlungsfähige Star wurde unter anderem durch die dreiteilige Klamotte „Hangover“ berühmt und hatte bereits vier Oscarnominierungen („Silver Linings“, „American Hustle“ und „American Sniper“). Jetzt darf er sich als Regisseur und brillanter Hauptdarsteller in „A Star Is Born“ große Hoffnungen machen – bestenfalls sogar für drei Nominierungen: Schauspiel, Film, Regie. Kein Wunder, Cooper überzeugt als Country-Star Jackson Maine sowie als überraschend guter Sänger auf ganzer Linie. Die „Zeit“ nannte seinen Film „elektrisch“.

Weitere Kandidaten: Maher­shala Ali und Viggo Mortensen („Green book“), Ryan Gosling („Aufbruch zum Mond“).

