Für das kommende Jahr können sich Fans der „Besten Band der Welt“ schon ein Mal ein großes rotes Kreuz in den Kalender malen. Die Ärzte kommen auf Tournee. Im November und Dezember 2020 sind sie in zwölf deutschen Städten – dazu noch in Österreich und der Schweiz – unterwegs.

Die Ärzte auf Deutschland-Tour 2020

© Foto: Nela König

Vorverkauf der Tickets auf bademeister.com

Am Donnerstag, 14. November 2020, um 17 Uhr startet der exklusive Vorverkauf, der „In The Ä Tonight“-Tournee auf der offiziellen Homepage der Ärzte bademeister.com. Allerdings sind ein paar Regularien, was den Ticketkauf angeht, zu beachten. Auf der Homepage ist zu lesen, dass für den Kauf von Tickets eine Registrierung nötig ist. Die Band bittet für „einen flüssigen Ablauf“ um eine rechtzeitige Registrierung. Weiter heißt es: „Um Schwarzhändlern das Leben möglichst schwer zu machen, ist der Erwerb von nur vier Tickets pro Konzerttermin und Besteller möglich.“

Zum Anmeldformular für die Registrierung auf Bademeister.com geht es hier

Sollten danach noch Tickets vorhanden sein, startet zu einem späteren Zeitpunkt ein örtlicher Vorverkauf.

Die Termine der Ärzte-Tour 2020

Die Ärzte kommen auf ihrer Tour 2020 auch nach Stuttgart und München. Hier findet ihr alle Termine der „In the Ä tonight“-Tournee.

07.11.20 Hannover – TUI Arena

10.11.20 Leipzig – Arena

13.11.20 Köln – Lanxess Arena

15.11.20 Bremen – ÖVB Arena

17.11.20 Wien – Wiener Stadthalle

20.11.20 Stuttgart – Schleyer-Halle

24.11.20 Hamburg – Barclaycard Arena

01.12.20 Dortmund – Westfalenhalle 1

05.12.20 Erfurt – Messe

08.12.20 Frankfurt – Festhalle

11.12.20 Bad Gastein – Sound & Snow

13.12.20 Chemnitz – Messe Chemnitz

15.12.20 München – Olympiahalle

18.12.20 Berlin – Max-Schmeling-Halle