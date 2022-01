Es geht um Schutz. Von Kindern und Jugendlichen sollen Dinge ferngehalten werden, die „ihren Reifungsprozess negativ beeinflussen können“. So will es das Gesetz, das „vor allem unsittliche, verrohend wirkende, zu Gewalttätigkeit, Verbrechen oder Rassenhass anreizende Medien“ nennt. Von der Vinylplatte bis zur Onlineplattform reichen solche Medien. Bei der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz landen diese Medien dann auf dem Index. Mancher Song verbringt Jahrzehnte auf der Liste und darf damit weder öffentlich gespielt noch an Jugendliche verkauft werden.

„Ärzte-Song Geschwisterliebe“: Sex zwischen Bruder und Schwester

Bruder und Schwester und den Spaß des Geschwisterpaares daran. Das Lied wurde vor 35 Jahren (am 27. Januar 1987) indiziert. Der Bannstrahl der Jugendschützer traf auch das Album „Die Ärzte“, andere Songs und Platten sowie das eigens daraus zusammengestellte Album „Ab 18“, das wie „Geschwisterliebe“ bis heute auf der Index-Liste steht. Im Song der Berliner Punkrockband Die Ärzte geht es um Sex zwischenundund den Spaß des Geschwisterpaares daran. Das Lied wurde vor 35 Jahren (am 27. Januar 1987) indiziert. Der Bannstrahl der Jugendschützer traf auch das Album „Die Ärzte“, andere Songs und Platten sowie das eigens daraus zusammengestellte Album, das wiebis heute auf der Index-Liste steht.

Ganz anders bei einem ähnlich aufsehenerregenden Fall: Der meist als Vergewaltigungsfantasie interpretierte Song „Jeanny, Part I“ des österreichischen Sängers Falco (1957-1998) war 1985 zwar heftig umstritten und wurde auch von zahlreichen Radiosendern boykottiert. Die damalige Bundesprüfstelle setzte den Song aber nicht auf den Index, weil er keine eindeutigen Aussagen zu einem Sexualverbrechen enthielt. Das Lied konnte also weiter frei verkauft werden. Mit Erfolg, Falco hielt sich damit fast ein halbes Jahr lang in den zu der Zeit wirtschaftlich noch viel wichtigeren Charts.

Auch diese Songs und Alben stehen in Deutschland auf dem Index

Viele große Namen finden sich im Lauf der Jahre auf dem Index. Es geht um Gewaltverherrlichung, sexualisierte Gewalt und Hass. Ein kleiner Überblick:

Azad - Der Bozz

Böhse Onkelz - Berühmt und berüchtigt

Bushido - King of Kingz

Die Fantastischen Vier - Frohes Fest

Farid Bang - Banger leben kürzer

Fler - Air Max Muzik

Haftbefehl - Blockplatin

Kool Savas - Warum rappst Du?

Normahl - Verarschung total

Sido - Maske

Slime - Polizei SA-SS

u.v.m.

Wann landet ein Song auf der Index-Liste

Die jüngste Statistik der Bundeszentrale weist 874 Verfahren für 2020 aus. In 472 Fällen wurden Medien auf die Index-Liste gesetzt. Der überwiegende Teil waren Online-Angebote mit 365 Verfahren. Auch 90 Tonträger waren betroffen. 34 Mal entschied sich das Prüfgremium gegen eine Indizierung. Bei 221 Fällen ging es um Streichungen, 143 Verfahren wurden eingestellt. Begründet wurde die Indizierung 195 Mal mit der Verwendung von NS-Gedankengut. Als Gründe genannt werden zudem Gewalt (184 Fälle), Kinder-, Jugend-, Gewalt- und Tierpornografie (151), einfache Pornografie (141), Nahelegen von selbstschädigendem Verhalten wie Drogen- und Alkoholkonsum oder Essstörungen (40) sowie „Anreizen zu Rassenhass“ oder Diskriminierung von Menschengruppen (je 13).

„Geschwisterliebe“ - Ärzte spielen den Song bei Konzerten ohne zu singen

Nach 25 Jahren ist Schluss mit dem Index, sofern es keine Folgeindizierung gibt - wie etwa bei „Geschwisterliebe“. Die Ärzte spielten den Song bei Konzerten ohne zu singen und mit Verweis auf die indizierten Liedzeilen - den Gesang übernahmen jeweils die Fans sehr textsicher. „Wir haben schnell beschlossen, nicht weiter darauf herumzureiten“, sagt Farin Urlaub zu Folgen beim Komponieren. „Später haben wir lieber knapp an den Geschmacksgrenzen entlang provoziert, was aber nie wirklich eine strafrechtliche Relevanz hatte - weil so viel nun auch wieder nicht verboten ist in Deutschland.“