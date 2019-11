Der April 2019 blieb vielen Ärzte-Fans noch in guter Erinnerung. Da propagierten BelaFarinRod ihren Abschied. Doch dann, nachdem Die Ärzte ihren Song Abschied veröffentlicht hatten, widerlegten sie das Gerücht, dass das Ende der „Besten Band der Welt“ nahe ist, mit dem Song Rückkehr. Die Zeilen, „ Es ist schon viel zu lange her, es wird langsam Zeit für unsere Rückkehr / Kommt und seht es, bevor es zu spät ist, da geht noch etwas mehr" dürfen nun wörtlich genommen werden.

Youtube

Ärzte kommen auf ihrer Tour nach Stuttgart und München

Für die Fans in Bayern und Baden-Württemberg bieten sich auf der Tour im kommenden Jahr vor allem zwei Termine an: Relativ zu Beginn der knapp zweimonatigen Tour im November und Dezember spielt das Trio aus Berlin in Stuttgart in der Schleyer-Halle. Der Termin: der 20. November 2020. Das Konzert in der Münchener Olympiahalle hingegen ist das drittletzte der Tournee: Farin Urlaub und Co. kommen am 15. Dezember 2020 in die bayrische Landeshauptstadt.

Die Ärzte gehen im Herbst 2020 auf Tour.

© Foto: Presse KKT@Nela König

Alle Termine der "In The Ä Tonight Tour"

07.11.20 Hannover – TUI Arena

10.11.20 Leipzig – Arena

13.11.20 Köln – Lanxess Arena

15.11.20 Bremen – ÖVB Arena

17.11.20 Wien – Wiener Stadthalle

20.11.20 Stuttgart – Schleyer-Halle

24.11.20 Hamburg – Barclaycard Arena

01.12.20 Dortmund – Westfalenhalle 1

05.12.20 Erfurt – Messe

08.12.20 Frankfurt – Festhalle

11.12.20 Bad Gastein – Sound & Snow

13.12.20 Chemnitz – Messe Chemnitz

15.12.20 München – Olympiahalle

18.12.20 Berlin – Max-Schmeling-Halle

21.12.20 Zürich – Hallenstadion

Das sind die Preise für Tickets der Ärzte-Tour

Ticketpreise beginnen bei 46 Euro zuzüglich Gebühren. Der Vorverkauf startet bereits am Donnerstag, 14. November, um 17 Uhr auf der offiziellen Ärzte-Homepage bademeister.com.