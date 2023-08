Die Ärzte (aus Berlin) bekommen nicht genug. Auch im kommenden Jahr wollen Bela, Farin und Rod live auf der Bühne stehen. Nach ihrer Spontantour im Herbst 2023 hat die Berliner Band jetzt auch die ersten Live-Termine für das Jahr 2024 angekündigt.

Gute Nachrichten für Fans der selbsternannten „besten Band der Welt“. Auch 2024 wird es Die Ärzte live zu erleben geben. Bislang sind zwei Termine fest bestätigt. Wie schon 2022 wollen Bela, Farin und Rod auf dem Gelände des Flughafens Tempelhof in Berlin rocken. Und das sind die Termine:

Wie bei den Ärzten üblich, stehen diese Konzerte unter einem etwas eigenwilligen Namen. Die Mini-Tour trägt den Titel „OMG die ärzte LOL“.

Wer bei den Berliner Ärzte-Konzerten dabei sein will, sollte sich das Datum des Vorverkaufsstarts dick im Kalender anstreichen und schnell sein. Denn: Ärzte-Konzerte - speziell in Berlin - sind ruckzuck ausverkauft. Der Vorverkauf startet am 28.8.2023 um 17 Uhr ausschließlich auf der Internetseite der Ärzte