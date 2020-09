WIFI@DB“ an. Die komplette ICE-Flotte, mehr als 100 Bahnhöfe, alle DB Lounges und erste Regionalzüge und Busse sind bundesweit bereits angeschlossen. In Baden-Württemberg sind elf Bahnhöfe sowie 170 Regionalzüge Teil des Wlan-Netzwerkes. Die Deutsche Bahn bietet ab sofort ihr neues, kostenloses Internetangebot „“ an. Die komplette ICE-Flotte, mehr als 100 Bahnhöfe, alle DB Lounges und erste Regionalzüge und Busse sind bundesweit bereits angeschlossen. In Baden-Württemberg sindsowieTeil des Wlan-Netzwerkes.

Baden-Württemberg: Diese Bahnhöfe bieten „WIFI@DB“ an

Aalen

Baden-Baden

Bruchsal

Heidelberg

Heilbronn

Karlsruhe

Mannheim

Offenburg

Plochingen

Stuttgart

Tübingen

Bahnhöfe und Strecken in Baden-Württemberg mit „WIFI@DB“

Über 200 Millionen in Netzausbau investiert

Laut Bahn sollen bis Ende 2020 rund 130 Bahnhöfe über den neuen Dienst verfügen. Auch die IC-Züge, die gerade mit WLAN ausgestattet werden, erhalten direkt WIFI@DB. 2021 sollen mehrere hundert Regionalzüge und Busse folgen.

Für den Ausbau der Wlan-Infrastruktur hat die Bahn nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren mehr als 200 Millionen Euro investiert. In den WLAN-Ausbau an den über 130 Bahnhöfen fließen aktuell rund 44 Millionen Euro. Bis jetzt wurden 3.800 „Access Points“ verbaut und 230 Kilometer Kabel verlegt.