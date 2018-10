Martin Luther Feiertag: Der Reformationstag und wofür er steht

Ulm / AB

Einige Bundesländer feiern am 31. Oktober den Reformationstag. Warum an dem Tag nur einige Bundesländer Feiertag haben und was es überhaupt zu feiern gibt, erfahrt ihr hier.

Dieser Feiertag erinnert an den Beginn der Reformation der Kirche, eingeleitet durch Martin Luthers „Wittenberger Thesenanschlag“ am 31. Oktober 1517. An diesem Tag veröffentlichte Martin Luther erstmals seine 95 Thesen. Die mittelalterliche Kirche unter der Führung des Papstes verweigerte sich seiner Reform. So kam es zur Abspaltung von der katholischen Kirche.

Im vergangenen Jahr feierte der Reformationstag 500-jähriges Jubiläum. Im Zuge dessen feierten alle Bundesländer in Deutschland den Reformationstag. In neun Bundesländern ist der Reformationstag auch 2018 ein Feiertag:

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

