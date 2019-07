Der Schlagerstar Costa Cordalis ist tot. Das berichtet der Kölner Express. Cordalis hatte zuletzt bereits mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt.

Cordalis ist dem Bericht des „Express“ zufolge auf der spanischen Ferieninsel Mallorca gestorben. Das bestätigte Cordalis’ Sohn Lucas. Demnach starb Cordalis im Kreise seiner Familie bereits am Dienstag. Er wurde 75 Jahre alt. Der Sänger hatte seit geraumer Zeit immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt.

Cordalis wurde insbesondere mit Hits wie „Anita“ bekannt. Zeitweise trat er auch gemeinsam mit seinem Sohn Lucas auf. Auf der Bühne war er nicht nur bei Schlagerpartys und -konzerten in Deutschland, sondern auch auf Mallorca.

Cordalis gehörte zur Generation der Schlagerstars aus den 1970er Jahren. Später war er aber auch weiter im Fernsehen präsent – unter anderem in der RTL-Sendung „Dschungelcamp“, die er auch gewann.

„Wir sind alle tieftraurig über den Verlust“, sagte Sohn Lucas Cordalis (51) demnach. „Mein Vater war ein wunderbarer Mensch, der sich immer für Andere eingesetzt hat.“

Cordalis kam mit 16 Jahren nach Deutschland

Medienberichten zufolge soll der Sänger nach einem Schwächeanfall länger in einer Klinik auf der Baleareninsel gelegen haben. Noch Ende Februar war er zusammen mit Sohn Lucas (51) bei einem Benefizkonzert in Essen aufgetreten. Da soll er aber bereits erschöpft gewirkt haben.

Der 1944 in Mittelgriechenland geborene Künstler mit der dunklen Lockenmähne war mit 16 Jahren nach Deutschland gekommen. Seine erste Platte brachte er 1965 heraus - eine deutsche Version von Elvis Presleys „Crying in the Chapel“ mit dem Titel „Du hast ja Tränen in den Augen“. Der Durchbruch gelang in den 70er Jahren mit Liedern über „Carolina“ (1973), „Anna Lena“ (1974) und „Anita“ (1976), einer schwarzhaarigen Schönheit aus Mexiko. Der Ohrwurm wurde zu Cordalis' größtem Hit.

