In den USA breitet sich das Coronavirus weiter extrem schnell aus.

Mit 432.132 bestätigten Fällen (Stand 9. April, 4.30 Uhr) ist Amerika nach Angaben der Johns Hopkins Universität weltweit das Land mit den meisten Corona-Infizierten. Zum Vergleich: Am 7. April, abends, waren noch 383.265 infiziert.

Gestorben sind dort, Stand 9. April, 4.30 Uhr, 14.817 Menschen, die meisten davon in New York City. Damit sind die USA bei den Infizierten weiter auf Platz 1 – vor Spanien mit 148.220 und Italien mit 139.422 Infizierten.

Die Zahlen ändern sich täglich, ebenso die Nachrichtenlage. Hier findet ihr eine Übersicht, was bisher im Rahmen der Corona-Pandemie in den USA passiert ist:

Zweiter Tag in Folge mit fast 2000 Corona-Toten

In den USA sind den zweiten Tag in Folge fast 2000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Insgesamt belief sich die Zahl der Toten in dem Land auf 14.817, wie kurz nach Mitternacht am Donnerstag (Ortszeit) aus den Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervorging. 24 Stunden zuvor hatte die Universität die Zahl der Toten noch mit 12 907 ausgewiesen.

Präsidentschaftswahlen USA: Sanders steigt aus Wahlkampf aus

Der linke Senator Bernie Sanders steigt aus dem Präsidentschaftsrennen der US-Demokraten aus und macht damit den Weg frei für eine Kandidatur von Joe Biden. Zuletzt waren die Präsidentschaftsvorwahlen der US-Demokraten ein Zweikampf: Biden gegen Sanders, moderat gegen links. Nach enttäuschenden Vorwahlergebnissen gibt der linke Senator Sanders nun auf.

Analyse zeigt: In den USA sind Afroamerikaner besonderes stark von Corona betroffen

In den USA seien Afroamerikaner besonders stark vom Coronavirus betroffen. „Wir sehen starke Anhaltspunkte dafür, dass Afroamerikaner in weitaus größerem Umfang betroffen sind als andere Bürger unseres Landes“, sagte US-Präsident Donald Trump während einer Pressekonferenz am Dienstag. In einigen Tagen werde man entsprechende Statistiken dazu veröffentlichen.

Die „Washington Post“ berichtete am Dienstag unter Berufung auf Daten einiger lokaler Behörden, dass mehrheitlich afroamerikanische Landkreise teils dreimal so viele Infektionen und fast sechsmal so viele Todesfälle vermeldeten wie Landkreise, in denen mehr weiße Amerikaner leben.

Der Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten, Anthony Fauci, sieht den Grund in der Verschlimmerung des Gesundheitsgefälles. Er erklärte: Erkrankungen wie Herzkrankheiten und Diabetes seien bei den Afroamerikanern häufiger zu verzeichnen als bei anderen Gruppen. Solche Vorerkrankungen machten eine Verlegung auf die Intensivstation wahrscheinlicher.

Trump will Zahlungen an WHO stoppen

US-Präsident Donald Trump droht der Weltgesundheitsorganisation mit dem vorläufigen Stopp der Beitragszahlungen. Seine Regierung werde dies prüfen. Er wirft der UN-Organisation massive Versäumnisse im Kampf gegen das Coronavirus vor. Die WHO sei zu China-freundlich und habe im Kampf gegen Corona eine fehlerhafte Empfehlung gegeben. „Zum Glück habe ich frühzeitig ihre Empfehlung zurückgewiesen, unsere Grenze zu China offen zu lassen“, schrieb der US-Präsident auf Twitter. Trump kritisiert, dass die WHO zwar größtenteils von den USA finanziert werde, aber „China-zentrisch“ sei.

Fast 2000 Tote an einem Tag – höchster Anstieg seit Beginn der Krise

Am Dienstag, 7. April, sind binnen 24 Stunden 1921 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das war der höchste Anstieg an Todeszahlen innerhalb eines Tages seit Beginn der Corona-Krise.

Gräber in New Yorks Parks?

Wegen der vielen Toten in New York City überlegt die Metropole nun offenbar, die Leichen vorübergehend in Stadtparks zu begraben. Am Montag schrieb Mark Levine, Vorsitzender des Gesundheitsausschusses des Stadtrats, auf Twitter, dass die Leichenhäuser und Friedhöfe der Stadt mit einer Situation wie bei einem „anhaltenden 11. September“ konfrontiert seien. Falls nötig, würde man deshalb mit vorübergehenden Bestattungen beginnen. „Dies wird wahrscheinlich durch die Nutzung eines New Yorker Parks geschehen (ja, Sie haben das richtig gelesen)“ schrieb Levine. Dies würde würdevoll, ordentlich und vorübergehend geschehen.

Gouverneur Cuomo sagte jedoch, er habe von solchen Plänen noch nie gehört.

New Yorker Zahl der Toten erstmals gesunken

In der Corona-Krise gibt es nach Einschätzung von Gouverneur Andrew Cuomo möglicherweise erste positive Signale aus dem schwer betroffenen Bundesstaat New York. Die Zahl der Toten innerhalb von 24 Stunden sei am Sonntag erstmals gesunken, von 630 auf 594, sagte Cuomo. Zudem sei die Zahl der neu ins Krankenhaus eingelieferten Patienten gesunken und die Zahl der genesen wieder entlassenen Patienten stark gestiegen. „Es könnte ein interessanter Zacken in der Statistik sein oder der hoffnungsfrohe Anfang einer Veränderung“, sagte Cuomo. In dem Bundesstaat mit rund 19 Millionen Einwohnern hätten sich bislang knapp 122.000 Menschen mit dem Erreger infiziert, sagte Cuomo weiter. Rund 16.500 infizierte Patienten liegen derzeit im Krankenhaus. 4159 Menschen starben bereits nach einer Ansteckung.

USA weisen Vorwurf der Konfiszierung von Schutzmasken zurück

Die USA haben Vorwürfe zurückgewiesen, sie hätten für die Berliner Polizei bestimmte Schutzmasken in die USA umgeleitet. „Die Regierung der Vereinigten Staaten hat nichts unternommen, um für Deutschland bestimmte 3M-Lieferungen umzuleiten, noch wussten wir irgendetwas von solchen Sendungen“, sagte ein Sprecher der US-Botschaft in Berlin. Eine für die Berliner Polizei bestimmte Lieferung von 200.000 Schutzmasken, die von der US-Firma 3M stammen soll, war auf dem Flughafen der thailändischen Hauptstadt Bangkok verschwunden.

US-Regierung rät zu Masken – Trump lehnt das für sich ab

Die US-Regierung rät entgegen der bislang geltenden Richtlinien nun auch zum Tragen von Gesichtsmasken als Maßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus. „Das ist freiwillig“, sagte US-Präsident Donald Trump bei seiner täglichen Pressekonferenz im Weißen Haus. Er fügte hinzu: „Ich habe mich entschieden, es nicht zu tun.“ Zum Bedecken von Mund und Nase könnten Schals oder selbstgemachte Masken zum Einsatz kommen, sagte Trump. Medizinische Schutzmasken sollten aber dem Fachpersonal in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen vorbehalten bleiben. Der US-Präsident war zu Beginn der Krise scharf kritisiert worden, weil er die Pandemie verharmlost und von einem "Schwindel" der Demokraten gesprochen hatte.

Die Lage in den USA in der Corona-Krise spitzt sich indes immer weiter zu. Die Zahl der Toten durch die Lungenkrankheit Covid-19 stieg innerhalb von 24 Stunden um mehr als 1480 an.

Arbeitslosenquote in den USA steigt wegen Coronavirus an

Die Coronavirus-Krise treibt die Arbeitslosenzahlen in den USA massiv in die Höhe. In der vergangenen Woche meldete sich eine Rekordzahl von knapp 6,65 Millionen Menschen zusätzlich arbeitslos, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. In der Vorwoche hatte es bereits rund 3,3 Millionen Erstanmeldungen gegeben. Das unabhängige Haushaltsamt im US-Kongress (CBO) rechnet wegen der Corona-Krise für das zweite Quartal mit einer Arbeitslosenquote von mehr als zehn Prozent. Vor allem im Hotel- und Gastgewerbe machten sich die Auswirkungen der Epidemie demnach bemerkbar, allein dort fielen 460.000 Stellen weg.

Aufgrund einer verzögerten Erhebung der Statistik vermitteln die neuen Daten jedoch ein zu rosiges Bild. Die jüngste Zuspitzung am Arbeitsmarkt ist davon nur begrenzt wiedergegeben. Viele Experten gehen daher davon aus, dass die Arbeitslosenquote derzeit bereits bei etwa 10 Prozent liegen könnte.

Waffen-Nachfrage in den USA steigt

In der Corona-Krise hat die Nachfrage nach Waffen in den USA zugenommen. Die Zahl der Sicherheitsprüfungen für potenzielle Käufer von Schusswaffen stieg binnen eines Monats stark an, wie aus einer Statistik des FBI hervorgeht. Die Anzahl der eingeleiteten Prüfungen legte demnach von Februar bis Ende März um etwa 938.000 auf rund 3,7 Millionen zu - der Höchstwert seit Beginn der Statistik im Jahr 1998. Im Vorjahreszeitraum verzeichnete die Behörde lediglich einen Anstieg von rund 591.000 auf etwa 2,6 Millionen Sicherheitsprüfungen. Obwohl das FBI darauf hinwies, dass die Anzahl der Sicherheitsprüfungen nicht mit der der Waffenverkäufe gleichzusetzen sei, führten einige Experten in US-Medien den Anstieg auf Unsicherheit zurück, die durch die Coronavirus-Pandemie ausgelöst werde.

Trump spricht von bis zu 240.000 Toten in USA

US-Präsident Donald Trump hat die Amerikaner wegen der Corona-Epidemie auf dramatische Opferzahlen in der nächsten Zeit vorbereitet. „Die nächsten zwei oder drei Wochen werden zu den schwierigsten gehören, die wir in diesem Land jemals hatten“, sagte Trump im Weißen Haus. „Wir werden Tausende Menschen verlieren.“ Das Weiße Haus befürchtet nach einer Prognose zwischen 100.000 und 240.000 Tote in den USA durch das Coronavirus – trotz Maßnahmen zur Eindämmung. Die Verbreitung der Coronavirus-Epidemie in den USA hat sich zuletzt dramatisch beschleunigt.

Sechs Wochen altes Baby stirbt an Coronavirus-Infektion

Tragischer Fall im Bundesstaat Connecticut: Dort ist ein sechswöchiges Baby an einer Coronavirus-Infektion gestorben. Der Gouverneur des Bundesstaates Connecticut, Ned Lamont, erklärte am Mittwoch, das Baby sei vergangene Woche leblos in ein Krankenhaus gebracht worden und habe nicht wiederbelebt werden können. Ein Test auf Covid-19 sei nun positiv ausgefallen. Es handle sich vermutlich um eines der jüngsten Covid-19-Opfer überhaupt, schrieb Lamont im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Das bricht uns das Herz."

US-Musiker Adam Schlesinger stirbt mit 52 an Coronavirus

Nach Mark Blum hat das Coronavirus in den USA ein weiteres prominentes Todesopfer gefordert: Der Musiker Adam Schlesinger, unter anderem Mitglied der Bands Ivy und Fountains of Wayne, der auch als Filmkomponist bekannt wurde, ist im Alter von nur 52 Jahre gestorben - nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Dies teilte sein Anwalt Josh Grier laut der „New York Times“ und dem Magazin „Rolling Stone“ mit. Der Emmy- und Grammy-Preisträger war zuletzt in einem Krankenhaus an ein Beatmungsgerät angeschlossen.

Auch die US-Jazzikone Ellis Marsalis ist am Mittwoch an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Der 85-Jährige sei in Folge von während der Infektion aufgetretenen "Komplikationen" gestorben, teilte sein Sohn Branford Marsalis mit.

Bruder von New Yorks Gouverneur Cuomo positiv getestet

Der Bruder des New Yorker Gouverneurs Andrew Cuomo, der bekannte CNN-Moderator Chris Cuomo, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. „Ich haben mich in den vergangenen Tagen in der Nähe von Leuten aufgehalten, die schließlich positiv getestet wurden“, teilte Chris Cuomo am Dienstag auf Twitter mit. Er habe typische Symptome und befinde sich in seinem Keller in Isolation. Von dort wolle er auch seine Show auf dem TV-Sender CNN weiterführen.

Schon am Montag hatte Cuomo aus seinem Keller aufgenommen und von dort aus ein Interview mit seinem Bruder, Gouverneur Cuomo, geführt. Wie üblich kabbelten sie sich publikumswirksam: „Bleib Du da wo Du bist, im Keller. Ich finde das sehr schön, ich liebe Dich, bleibe sicher und ruf mich manchmal an“, sagte der Gouverneur. Es war nicht klar, ob der Politiker zu diesem Zeitpunkt vom Corona-Verdacht seines Bruders wusste.

Trump und Erdogan beraten über Corona-Krise

US-Präsident Donald Trump und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan haben sich in der Coronavirus-Krise beraten. Nach Darstellung des Weißen Hauses waren sich die beiden Staatschefs in ihrem Telefonat am Dienstag einig, dass es derzeit für Konfliktländer wichtiger denn je sei, Vereinbarungen über einen Waffenstillstand einzuhalten und an Lösungen zu arbeiten - insbesondere im Fall von Syrien und Libyen. Die Präsidenten wollten eng im Kampf gegen das Virus und bei der Stärkung der Wirtschaft zusammenarbeiten, erklärte Sprecher Judd Deere. Aus dem türkischen Präsidialpalast hieß es, dass Erdogan und Trump über bilaterale und regionale Entwicklungen sowie über den Kampf gegen das neuartige Coronavirus gesprochen hätten. Man wolle Erfahrungen und Daten austauschen.

Trump lässt medizinische Geräte in Corona-betroffene Länder liefern

Bei einer Pressekonferenz kündigte der US-Präsident an, medizinische und chirurgische Geräte etwa nach Italien liefern zu lassen. Um was genau es sich handelt, führte er nicht aus. Allerdings sprachen mehrere amerikanische Regionalpolitiker in den vergangenen Tagen von einem Mangel an medizinischer Ausstattung in US-Krankenhäusern. In New York City wartet Bürgermeister Bill de Blasio auf 400 Beatmungsgeräte.

Einreisestop für Europäer in die USA verlängert

US-Präsident Donald Trump will den Einreisestop für Europäer, der eigentlich Mitte April ausläuft, verlängern. Wie lange dieser nun andauern soll, lies Trump offen. Auch Mexikaner und Kanadier dürfen nicht mehr einreisen.

New York trifft die Corona-Pandemie besonders hart

Die Stadt New York ist in den USA am schlimmsten von dem Coronavirus betroffen. Dort sind 33.768 Menschen infiziert, 776 Infizierte sind bereits gestorben (Stand: 30. März). In den Krankenhäusern droht bereits jetzt die Überlastung, mitten im Central Park steht ein Feldlazarett.

Donald Trump befürchtet 100.000 Corona-Tote in den USA

In einer Pressekonferenz am Sonntag, 29. März, bereitete Trump die Amerikaner auf dramatische Opferzahlen vor. Wenn es gelinge, durch Eindämmungsmaßnahmen die Zahl der Toten auf 100.000 zu begrenzen, „dann haben wir alle zusammen einen guten Job gemacht“, sagte Amerikas Präsident. Aus einer Studie des Imperial College in London ging hervor, dass es in den USA 2,2 Millionen Tote geben könnten, sollten keine Maßnahmen zur Eindämmung von Corona ergriffen werden.

In Chicago stirbt erstmals ein Baby an Corona

Am Sonntag, 29. März wurde weltweit erstmals bekannt, dass ein Säugling in Zusammenhang mit Corona gestorben ist – und zwar in Chicago in den USA. Das Baby war unter einem Jahr alt.

Schauspieler Mark Blum stirbt in New York am Coronavirus

Bekannt wurde Mark Blum unter anderem durch seine Rolle als Richard Mason in „Crocodile Dundee“. Am 25. März ist der Schauspieler kurz vor seinem 70. Geburtstag in New York gestorben.

Corona in den USA: Minderjähriger stirbt nahe Los Angeles am Coronavirus

Am 25. März wurde in Kalifornien landesweit der erste Fall bekannt, bei dem ein Minderjähriger am Coronavirus gestorben ist. Der Teenager sei vor der Infektion bei „guter Gesundheit“ gewesen, sagte der Bürgermeister von Los Angeles, Eric Garcetti.

USA schließen Grenzen für Europäer

Um die Corona-Pandemie einzudämmen, verhängen die USA am 12. März ein 30-tägiges Einreiseverbot für Europäer. Damals sagte Präsident Trump: „Die EU hat es versäumt, die gleichen Vorsichtsmaßnahmen (wie die USA) zu treffen und Reisen aus China und anderen Krisenherden einzuschränken.“

Erster Corona-Fall in den USA am 21. Januar

Am 21. Januar wurde in Amerika erstmals ein Mensch positiv auf Corona getestet. Wie der Spiegel damals berichtete, wurde das Virus bei einem Mann nachgewiesen, der nahe Seattle im Bundesstaat Washington lebt. Er war aus China eingereist.