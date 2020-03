Ausgangssperre, Quarantäne und Social Distancing. Alle, die jetzt (lieber) zu Hause bleiben (müssen) angesichts des Coronavirus fragen sich, was mit der vielen Zeit anfangen? Nach draußen gehen ist nur mit gewissen Abstand erlaubt und wer weißt jetzt gerade, wo denn schon wieder der Meterstab ist? Also einfach daheim bleiben und die viele Freizeit genießen.

Trotz Coronavirus-Shutdown: Kultur erleben

Viele Konzerthäuser und Opern bieten ein neues Online-Angebot an. Die Staatsoper Unter Den Linden bietet ein kostenloses Programm, damit man auch während der Corona-Krise nicht auf die Oper verzichten muss.

Die digitale Konzerthalle der Berliner Philharmoniker öffnet ihre Pforten. Nutzer haben kostenlosen Zugang zu allen Konzerten und Filmen auf der Online-Plattform.

Aber auch einzelne Musiker bieten ihre Dienste im Netz an. Igor Levit der Star-Pianist spielt jeden Abend ein Wohnzimmerkonzert, das man über Twitter verfolgen kann. Jeden Abend um 19 Uhr, also gleich mal den Wecker stellen.

Lesen in Corona-Zeiten: Bücher schmökern

Wer kennt es nicht: Zu Weihnachten und Geburtstag bekommt man so viele Bücher, dass der Vorrat für Jahre reicht. Warum nicht also den Stapel Bücher jetzt anpacken, genug Zeit ist auf jeden Fall. Wer neue Inspiration braucht, kann sich auch die Vorschläge und Neuerscheinungen der Leipziger Buchmesse anschauen. Die drei großen Gewinner der Buchmesse sind „Stern 111“ von Lutz Seiler, „Krebs fühlen“ von Bettina Hitzer und „Oreo“ von Fran Ross.

Hier geht’s zur Übersicht der Nominierungen und Gewinner der Leipziger Buchmesse.

Diese Bücher muss man gelesen haben

Romane

1984 - George Orwell

Stolz und Vorurteil – Jane Austen

Ulysses – James Joyce

Krieg und Frieden – Leo Tolstoi

Der Prozess – Franz Kafka

Fantasy

Der Herr der Ringe – J.R.R. Tolkien

Das Lied von Feuer und Eis – George R.R. Martin

Tintenherz – Cornelia Funke

Harry Potter – J.K. Rowling

Eragon – Christopher Paolini

Liebesromane

Die Frau des Zeitreisenden – Audrey Niffenegger

Wie ein einziger Tag – Nicholas Sparks

Unsere Seelen bei Nacht – Kent Haruf

Das Schicksal ist ein mieser Verräter – John Green

Bis ans Ende aller Tage – Jodi Picoult

Weitere Tipps

Elefant - Martin Suter

Laufen - Isabel Bogdan

Kaffee und Zigaretten - Ferdinand von Schirach

Lieber jetzt als irgendwann - Lauren Graham

Der Hof - Simon Beckett

Während der nächsten Wochen bleiben Bibliotheken und Büchereien geschlossen, aber Bücher, Magazine und Zeitschriften können auch über die On-Leihe ausgeliehen werden. Hier findet ihr die On-Leihe Ulm und die eAusleihe Neckar-Alb.

Oder wie wäre es mal eine Graphic Novel zu lesen? Die illustrierten Romane und Erzählungen sind sehr schön anzusehen. Klassiker, wie „Der alte Mann und das Meer“ oder „Die Verwandlung“ werden mit Bildern neu interpretiert. Und neue Autoren erwecken ihre Geschichten so zum Leben.

Weitere Infos und Empfehlungen gibt es hier.

Museen virtuell besuchen

International bekannte Museen können Interessierte auch virtuell besuchen. Rundgänge können bequem vom Sofa aus gemacht werden und bedeutende Sammlungen per Mausklick angeschaut werden. Folgende Museen und Ausstellungen können virtuell besucht werden: Museum of the World, Rijkmuseum (Amsterdam), Musée d’Orsay (Paris), Museo Frida Kahl (Mexico City), Albertina (Wien), National Museum of Modern and Contemporary Art (Seoul), Pergamonmuseum (Berlin), Tokio Fuji Art Museum (Japan), Deutsches Museum (München), National Museum of Natural History (Washington D.C.).

Podcast: Einfach mal lauschen

Wer vielleicht den Trend des Podcast Hörens verpasst hat, kann jetzt damit anfangen. Auf Spotify findet sich eine ganze Bandbreite an Themen. Hier einige Vorschläge:

Mordlust

Paardiologie

Herrengedeck

Gemischtes Hack

Fest & Flauschig

Untenrum

Streaming: Diese Serien gibt es überall zu sehen

Kinos sind jetzt also geschlossen und nichts hält einen mehr vom Binge Watching ab. Wie wäre es also nochmal alle 8 Staffeln von Game Of Thrones zu schauen? 73 Folgen mit 50 bis 80 min Laufzeit füllen auf jeden Fall die Zeit der Quarantäne. Oder für alle, die es nicht so brutal mögen, dafür aber dramatisch: Grey’s Anatomy hat bislang 356 Folgen. Oder der Klassiker: Friends mit 236 Folgen.

Youtube

Für einen Serienmarathon bieten sich folgende Shows an:

Unbelievable – Netflix

Orange Is The New Black - Netflix

The Handmaid's Tale – Amazon Prime Video

Vikings – Amazon Prime Video

Fleabag – Amazon Prime Video

Broad City

Aber auch die Mediatheken von ZDF und Arte haben einige spannende Filme, Serien und Dokus zu bieten. Auf ZDF ist die Buchverfilmung „Unterleuten“ zu empfehlen. In Unterleuten, einem fiktiven Dorf, soll ein Windpark gebaut werden. Das Angebot verändert das soziale Gefüge drastisch. Freund und Feind sind nicht mehr auseinanderzuhalten.

Wegen Corona zuhause? Neue Spiele ausprobieren

Für einen Spieletag bieten sich Klassiker, wie Uno, Phase 10 und Cluedo an. Oder wie wäre es mal ein neues Spiel auszuprobieren? Ziemlich spaßig sind Machi Koro, Drecksau und Die Peking Akte. Man hat auch endlich Zeit sich in kompliziertere Spiele einzuarbeiten, wie Risiko und Catan. An alle, die jetzt denken, dann hol ich gleich mal Monopoly aus der Spieleschublade: Lasst es, Monopoly gefährdet nur den fragilen Hausfrieden.

Für die ganz Eifrigen, die jetzt nicht stillsitzen können, bietet sich jetzt natürlich der Frühjahrsputz an.