Die finanziellen Folgen für die Tourismusbranche sind noch schwer abzusehen. Fest steht aber: Die Auswirkungen der Coronavirus-Krise treffen die Region Südtirol besonders hart. Nachdem die italienische Regierung am Wochenende weitere Landesteile zum Sperrgebiet erklärt hat, beenden viele Skigebiete frühzeitig ihre Wintersaison.

Hotels schließen – Viele Touristen aus Südtirol abgereist

Normalverweise endet die Wintersaison in den Skigebieten an traditionell Ostern. Jetzt soll dies rund einen Monat früher geschehen. Wie etwa das Nachrichtenportal tageszeitung.it berichtet, hätten sich die Touristiker in Südtirol nach langer Diskussion zu diesem Schritt entschieden. Bereits am Mittwoch wollen demnach alle Hotels in den Skigebieten Südtirols schließen. Diese Maßnahme solle zunächst bis zum 3. April gelten.

Die Dolomiti Superski-Gebiete hatten bereits zuvor angekündigt, die Skisaison frühzeitig am 11. März beenden zu wollen.

„Als Gastgeber und Botschafter Südtirols tragen wir eine besondere Verantwortung gegenüber unseren Gästen, unseren Mitarbeitern und unseren Mitbürgern. Die Gesundheit der Menschen hat für uns oberste Priorität“, sagte Manfred Pinzger, Präsident des Hoteliers- und Gastwirteverbands (HGV) Südtirol, am Montag. „Mit unserer Initiative gehen wir noch über die staatlichen Verordnungen hinaus. In dieser Krise ist jeder Einzelne von uns gefragt, alles zu tun, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Unseren Betrieben empfehlen wir, sich zu bemühen, den Gästen im Rahmen der Möglichkeiten Ausweichtermine anzubieten und bei Stornierungen möglichst kulant entgegenzukommen.“

Robert-Koch-Institut stuft Südtirol als Risikogebiet ein

Nachdem das deutsche Robert-Koch-Institut Südtirol als Risikogebiet eingestuft hatte, waren bereits viele Touristen vorzeitig abgereist.

Einige Skigebiete in Südtirol haben sich darauf verlegt, per Facebook aktuell über die Lage vor Ort zu informieren. Das neu zusammengelegte Skigebiet Schöneben Reschen Graun St. Valentin zum Beispiel in der Region Reschenpass im Vinschgau hat am Montag darüber informiert, dass der Skibetrieb Schöneben-Haideralm zumindest am Montag und Dienstag regulär stattfinde.

Entscheidung nicht leicht gemacht

Die touristischen Unternehmen hatten die weitreichende Maßnahme in einer Sitzung am Sonntag (8. März 2020) gemeinsam beschlossen, nachdem sich die Situation in Folge der Ausbreitung des neuen Coronavirus in ganz Europa und insbesondere in Italien innerhalb kürzester Zeit immer dynamischer entwickelt.

Leo Tiefenthaler, Obmann Südtiroler Bauernbund, sagte: „Wir haben uns die Entscheidung im Namen unserer Mitglieder nicht leicht gemacht. Viele unserer kleinen Familienbetriebe trifft die Krise und die vorzeitige Schließung hart.“

Auswärtiges Amt rät von Reise nach Südtirol ab

Das Auswärtige Amt rät inzwischen von nicht erforderlichen Reisen in die autonome Provinz Bozen-Südtirol in der Region Trentino-Südtirol und die übrigen Provinzen der Emilia-Romagna (Provinzen Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Ravenna) ab.

Ebenfalls nicht empfohlen werden Reisen in die Regionen Lombardei, die Provinzen Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia und Rimini in der Emilia-Romagna, die Provinzen Pesaro und Urbino in Marken, die Provinzen Padua, Treviso und Venedig in Venetien sowie Asti, Alessandria, Novara, Verbano-Cusio-Ossola und Vercelli im Piemont.

Grundsätzlich sollten Reisen in und nach Italien derzeit auf das Notwendige beschränkt werden.