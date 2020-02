Was ist eine Epidemie?

Tritt eine Krankheit in einem zeitlich und örtlich begrenzten Rahmen auf, so spricht man von einer Epidemie. Der Begriff setzt sich aus den griechischen Wörtern „epí“ (über) und „démos“ (Volk) zusammen. Die Krankheit breitet sich also „über dem Volk“ aus.

Beispiele: SARS oder Ebola.

Was ist eine Pandemie?

Im Gegensatz zur Epidemie betrifft eine Pandemie die gesamte Welt. Dieser Krankheitsausbruch ist nicht örtlich begrenzt und ist länder- und kontinentübergreifend, wie aktuell das Coronavirus.

Die Bezeichnung setzt sich aus dem griechischen Wort „pas“ (all, ganz, jeder) und „démos“ (Volk).

Beispiele: Zweite Pest-Pandemie („Schwarzer Tod“, 1347 - 1352) oder auch HIV/AIDS.

Was ist eine Endemie?

Als Endemie bezeichnet man eine anhaltende Krankheit innerhalb der Bevölkerung, weil sich der Erreger nicht ausmerzen lässt. Das heißt, jeder Person innerhalb dieses Gebietes erkrankt mit der mehr oder weniger gleichen Wahrscheinlichkeit.

Beispiele: Malaria oder auch FSME.