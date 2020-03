Die Behörden im Rems-Murr-Kreis haben am Sonntag den fünften Fall einer Coronavirus-Infektion bestätigt: Eine 70-jährige Frau aus Remshalden sei positiv auf das Virus getestet worden, teilte das Landratsamt in Waiblingen mit. Die Frau habe sich zuvor in Frankreich aufgehalten und werde nun stationär in den Rems-Murr-Kliniken behandelt.

Die Behörden prüfen allerdings in dem Zusammenhang mit der Coronavirus-Infektion auch einen Todesfall: Der Ehemann der 70-Jährigen sei vor wenigen Tagen gestorben, teilte das Landratsamt mit. Ob dieser ebenfalls an der von Coronavirus Sars CoV 2 ausgelösten Krankheit Covid-19 erkrankt gewesen sei, werde nun überprüft. Möglich seien auch andere Ursachen: Der Ehemann sei im Februar aus dem afrikanischen Land Kongo zurückgekehrt.

Land soll bei der Abklärung helfen

Das örtliche Gesundheitsamt habe zur Abklärung des Falls das Land Baden-Württemberg um Unterstützung gebeten.