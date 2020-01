Die Lufthansa streicht ihre Flüge von und nach China. Europas größte Fluggesellschaft mit ihren Töchtern folgt damit angesichts des neuartigen Coronavirus ihrem Konkurrenten British Airways und anderen Fluggesellschaften, wie das Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt bestätigte. Zuvor hatte die „Bild-Zeitung“ berichtet.

Coronavirus-Verdacht auf Lufthansa-Flug

An Bord eines Lufthansa-Flugzeugs hatte es zuvor bereits einen Verdachtsfall einer Infektion mit dem neuen Coronavirus gegeben. Wie die Airline in Frankfurt am Main am Mittwoch mitteilte, wurden Passagiere des Flugs LH780 aus Frankfurt nach der Landung in der chinesischen Stadt Nanjing medizinisch untersucht. Chinesische Behörden hätten dies angeordnet, weil ein Mann an Bord bereits "innerhalb der letzten beiden Wochen in Wuhan war und nun Husten hatte".

In der chinesischen Metropole Wuhan waren die ersten Lungenerkrankungen durch das Coronavirus bekannt geworden. Zunächst hatte das Nachrichtenportal "Aerotelegraph" am Mittwochmittag über den neuen Verdachtsfall berichtet.

Mann galt als Risikofall und hustete auf Lufthansa-Flug

Wie eine Lufthansa-Sprecherin der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, hustete der als Risikofall eingestufte Mann, hatte aber kein Fieber. Dennoch hätten die chinesischen Behörden angeordnet, "dass alle Passagiere, die drei Reihen vor oder hinter dem betreffenden Passagier gesessen haben, medizinisch untersucht werden". Ergebnisse dieser Untersuchungen oder Details zur Einreise der Passagiere waren zunächst nicht bekannt.

Die Crew des Fluges wurde laut der Airline ebenfalls untersucht, anschließend flogen die Lufthansa-Mitarbeiter "umgehend als Passagiere mit dem Flug LH781 nach Frankfurt zurück". Dieser wird am Abend in Frankfurt erwartet. Die deutschen Behörden sind laut Lufthansa über den Fall informiert.

British Airways stoppt alle Flüge von und nach China

Zuvor hatte bereits British Airways als erste europäische Airline alle Flüge Flüge von und nach China gestoppt. Wie das Unternehmen mitteilt, gelte dies ab sofort. British Airways folgt damit einer Reisewarnung die das Außenministerium in London herausgegeben hat. British Airways fliegt täglich von London-Heathrow nach Peking und Shanghai.

Viele British-Airways-Maschinen, die nach China fliegen sollten, werden wegen des Coronavirus vorerst am Boden bleiben.

© Foto: DPA

Coronavirus in Stuttgart? Offenbar zwei Verdachtsfälle

Am Mittwoch berichteten Medien, dass es auch in der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart zwei Verdachtsfälle des Coronavirus geben solle. Am Dienstag noch hatte die Deutsche Presse-Agentur mitgeteilt, dass es in Stuttgart keine Verdachtsfälle gebe.