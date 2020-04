Es ist beklemmend ruhig im Berliner Regierungsviertel, auch im Bildungsministerium sind die Flure leer wie sonst nur nachts. Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) allerdings ist zurück in der Hauptstadt, nachdem sie neun Tage in häuslicher Isolation verbringen musste. In ihrem Büro mit Blick...