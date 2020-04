Die Corona-Krise hat die gesamte Veranstaltungsbranche innerhalb kürzester Zeit lahmgelegt. Überall auf der Welt werden Konzerte oder ganze Touren abgesagt. In Deutschland dürfen seit Mitte März keine Veranstaltungen mehr stattfinden. In der aktuellen Debatte über eine Lockerung der Maßnahmen, hat die Veranstaltungsbranche das klare Nachsehen. Falls gelockert werden sollte, dann werden wohl in den ersten Schritten Schulen oder Kitas wiedereröffnet. Konzerte und Festivals stehen da weit hinten an. Und das soll angesichts einer Prognose des amerikanischen Gesundheitsexperten Zeke Emanuel noch bis Herbst 2021 so bleiben.

Dr. Zeke Emanuel: Konzerte und Festivals nicht vor Herbst 2021

Es ist eine schockierende Analyse. In einer von der New York Times veranstalteten Videokonferenz sagt der Bioethiker und Professor für Gesundheitsmanagement Zeke Emanuel: „Ich habe keine Ahnung, wie Musikveranstaltungen stattfinden sollen, die auf später in diesem Jahr verlegt worden sind.“ Er könne nicht verstehen, wie Veranstalter das für eine plausible Möglichkeit halten können.

Angesichts der aktuellen Entwicklung und der anhaltenden Coronavirus-Pandemie, werden seiner Meinung nach Konzerte und Festivals erst im Herbst 2021 wieder stattfinden können.

Gesundheitsexperte: „Coronavirus wird noch die nächsten 18 Monate da sein“

In einer Sendung des US-Nachrichtensenders MSNBC sagt Emanuel: "Realistisch gesehen wird COVID-19 für die nächsten 18 Monate oder länger da sein. Wir werden nicht zur Normalität zurückkehren können, bis wir einen Impfstoff oder wirksame Medikamente gefunden haben.".

Youtube Zeke Emanuel bei MSNBC

Festivals in der Corona-Krise - Das sagen die Veranstalter

Es ist nicht mehr lang hin bis zum Sommer. Und mit dem Sommer kommen auch wieder die Festivals, auf die sich viele Musikfans freuen. Doch werden dieses Jahr überhaupt Festivals stattfinden können? Einige Veranstalter haben diesbezüglich Stellung bezogen und sehen aktuell noch keinen Grund ihre geplanten Festivals abzusagen.