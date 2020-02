Nachdem auf Teneriffa ein Coronavirus-Fall festgestellt wurde, seien rund 1000 Touristen in dem Ort Adeje im Südwesten der Kanareninsel von Sicherheitsmaßnahme betroffen, berichtete das spanische Fernsehen am Dienstag. Das Hotel, in dem der Infektionsfall jetzt aufgetaucht ist, werde von der Polizei bewacht, bis alle Menschen darin getestet worden seien, so die Zeitung „El Mundo“. Ob sich auch Deutsche in dem Hotel aufhalten, war zunächst unklar.

Tourist aus Italien positiv auf Coronavirus getestet

Zuvor war ein Besucher aus Italien positiv auf das neue Virus getestet worden, wie das spanische Gesundheitsministerium mitteilte. Bei dem Mann handelt es sich den Angaben zufolge um einen 69-Jährigen aus der Lombardei. Die Region ist das im Moment am stärksten von dem Virus betroffene Gebiet in Norditalien.

Der Mann, der mit seiner Ehefrau Urlaub auf Teneriffa gemacht habe, liege jetzt isoliert im Krankenhaus Nuestra Señora de Candelaria auf der Insel. Nach dem ersten Sars-CoV-2-Schnelltest würden noch die Ergebnisse eines zweiten Tests erwartet, hieß es.

Deutscher auf La Gomera positiv auf Coronavirus getestet

Es handelt sich um den dritten Coronavirus-Fall in Spanien. Zuvor war bereits ein Deutscher auf der Kanareninsel La Gomera positiv getestet worden. Der Mann ist inzwischen bereits entlassen. Auch auf Mallorca war vor wenigen Wochen ein Brite positiv getestet worden.

Sandsturm legt Flugverkehr auf Kanarischen Inseln lahm

Mit einem ganz anderen Problem hatten Bewohner und Touristen auf den Kanarischen Inseln am Wochenende zu kämpfen. Ein Sandsturm hatte große Teile des öffentlichen Lebens beeinträchtigt. Der Flugverkehr wurde eingestellt, am Montag fiel an vielen Schulen der Unterricht aus.