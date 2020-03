Bei der Corona-Virus-Seuche ist alles in stetem Wandel, täglich gibt es Neuigkeiten. Ob Asien, Europa oder Afrika: Auf der ganzen Welt sind inzwischen Coronavirus-Fälle gemeldet. Die Infektionskrankheit, die Ende 2019 in China ausbrach, ist länder- und kontinentübergreifend. Immer mehr Länder melden Infektionen, auch in Deutschland und in Baden-Württemberg und der Region breitet es sich aus. Hier der aktuelle Stand:

Keine Einreise nach Israel wegen Coronavirus: Das müssen Flugreisende wissen

Update, 5. März 2020, 15.38 Uhr

Wer ins Land kommt, muss in Quarantäne: Israel greift hart durch gegen das neue Coronavirus - und macht Urlaub in dem Land unmöglich. Andere Länder könnten folgen. Welche Rechte haben Reisende?

Coronavirus-Fälle in allen bayerischen Regierungsbezirken

Update, 5. März 2020, 15:08 Uhr

Erstmals gibt es Coronavirus-Fälle in allen bayerischen Regierungsbezirken. Am Donnerstag wurde unter anderen auch ein Fall im oberpfälzischen Landkreis Amberg-Sulzbach gemeldet. Damit wurden allein an diesem Tag im Freistaat zwei Dutzend neue Infektionen mit dem Sars-CoV-2 Virus bestätigt. Binnen einer Woche gab es somit 66 Fälle, wie das bayerische Gesundheitsministerium am Donnerstag in München mitteilte.

Bislang sind in Bayern damit insgesamt 80 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. 14 Patienten, die zuerst im Freistaat positiv auf das Virus getestet worden waren, gelten wieder als genesen und wurden aus den Krankenhäusern entlassen. Diese Fälle standen allesamt im Zusammenhang mit dem Autozulieferer Webasto aus Gauting-Stockdorf in der Nähe Münchens. Dort hatte im Januar eine Mitarbeiterin aus China Kollegen angesteckt, die teils wiederum Angehörige infizierten.

Desinfektionsmittel bei Aldi im Angebot

Update, 5. März 2020, 13:43 Uhr

Wer sich Desinfektionsmittel kaufen möchte, steht meist vor leeren Regalen oder wird mit überteuerten Preisen konfrontiert. Wie aus dem Prospekt von Aldi hervorgeht, bietet der Discounter wohl ab Montag, 9. März verschiedene Desinfektionsmittel, etwa Hygienehandgel und Hygienetücher, an.

Lucha: Pauschale Schulschließungen „derzeit keine Diskussion“

Update, 5. März 2020, 13:04 Uhr

Auch wenn sich das Coronavirus in Baden-Württemberg weiter ausbreitet, ist Sozialminister Manne Lucha (Grüne) gegen flächendeckende Schulschließungen wie in Italien. Italien hat als bisher am stärksten betroffenes Land in der EU wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus alle Schulen und Hochschulen bis Mitte des Monats geschlossen.

Zwei Infektionen in Neu-Ulm

Update, 5. März 2020, 11:03 Uhr

Am Donnerstagvormittag veröffentlichte das Landratsamt Neu-Ulm die Meldung, dass sich zwei Menschen dort mit dem Coronavirus infiziert hätten. Die Personen befänden sich in häuslicher Quarantäne.

43-Jährige in Ellwangen infiziert

Update, 5. März 2020, 6:45 Uhr

Nach Informationen des zuständigen Landratsamts ist das Coronavirus nun im Ostalbkreis angekommen: Eine 43-Jährige ist positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden. Die Frau habe sich vermutlich bei einem Fastnachts-Besuch in Nordrhein-Westfalen angesteckt. Alle ermittelten Kontaktpersonen wurden ebenfalls untersucht. Die Frau ist bereits auf dem Weg der Besserung, eine stationäre Behandlung war offenbar nicht nötig.

Landrat Klaus Pavel sieht den Ostalbkreis gut vorbereitet: "Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Gesundheitsamt machen einen guten Job und sind nahezu rund um die Uhr im Einsatz!“

Nach Angaben der Schwäbischen Zeitung seien sogar zwei Frauen aus Ellwangen infiziert, beide arbeiteten als Krankenschwestern in der der Ellwanger Sankt-Anna-Virngrund-Klinik. Der Klinikbetrieb dort laufe jedoch ohne Einschränkungen weiter.

Wegen Coronavirus? Start des neuen Bond-Films verschoben

Update, 4. März 2020, 22:12 Uhr

Die Premiere des neuen James-Bond-Films wird in den Spätherbst verschoben. Wie die Macher auf der offiziellen 007-Website und in sozialen Medien bekanntgaben, wird der Start „nach sorgfältiger Überlegung und gründlicher Bewertung des weltweiten Kinomarktes“ auf November 2020 verlegt. Ob es einen direkten Zusammenhang mit dem weltweiten Ausbruch des neuen Coronavirus gibt, blieb nach der Mitteilung zunächst unklar. Allerdings war bereits die gesamte Werbetour für den Film in China wegen des Virus abgesagt worden.

65 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus in Baden-Württemberg

Update, 4. März 2020, 20 Uhr

In Baden-Württemberg haben sich nachweislich mittlerweile (Stand: Mittwochabend) 65 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Wie das Sozialministerium mitteilte, kamen am Mittwoch weitere Fälle hinzu. Neben den Fällen im Alb-Donau-Kreis und dem Kreis Heidenheim wurden eine 46 Jahre alte Frau aus dem Main-Tauber-Kreis, die zuvor in Südtirol war, ein 61 Jahre alten Mann aus Ludwigsburg, der in Neapel in Italien war, und eine 54 Jahre alte Frau aus Stuttgart, die aus Barcelona (Spanien) zurückgekehrt war, positiv getestet. Bei drei Fällen im Rhein-Neckar-Kreis handelt es sich um einen 55-Jährigen, der zuvor Kontakt zu einer infizierten Person hatte, um einen 36 Jahre alten Reiserückkehrer aus dem Iran und um einen 55-Jährigen, der zuvor in Südtirol gewesen war. Bei einem Fall in Stuttgart handelt es sich um einen männlichen Reiserückkehrer, der sich in Malè (Trentino-Südtirol, Italien) aufgehalten hatte.

Coronavirus auch im Landkreis Heidenheim

Update, 4. März 2020, 17:05 Uhr

Das Coronavirus ist im Landkreis Heidenheim angekommen. Wie das Landratsamt inzwischen bestätigt hat, wurde eine Person positiv getestet.

Coronavirus: Veranstaltungen werden abgesagt oder verschoben

Update, 4. März 2020, 16:20 Uhr

Egal ob Kultur- oder Sportveranstaltungen, Messen oder Fernsehshows: Viele Events werden wegen des Coronavirus verschoben oder gleich ganz abgesagt. So fällt die Leipziger Buchmesse ebenso aus wie etwa Buchmessen in Bologna, Paris und London oder die Kunstmessen Art Basel Hongkong und Art Dubai. Der MDR hat aus Sorge, dass sich der Virus verbreiten könnte, eine Schlagershow von Florian Silbereisen verschoben.

Weitere Coronavirus-Fälle in Ulm

Update, 4. März 2020, 15 Uhr

Am Dienstag ist in Ulm der erste Coronavirus-Fall bekannt geworden Eine Frau, die zuvor unter anderem über Halsschmerzen und Fieber geklagt hatte, wurde positiv getestet. Auch bei einem 12-jährigen Junge wurde die Infektionskrankheit nachgewiesen. Das Gesundheitsministerium und das Landratsamt Alb-Donau-Kreis teilten am Mittwoch mit, dass weitere Personen aus Ulm, Dornstadt und Langenau an dem Virus erkrankt sind.

Bund beschafft Schutzausrüstung zentral und verhängt Exportverbot

Update, 4. März 2020, 13:51 Uhr

Angesicht der steigenden Zahl von Covid-19-Fällen beschließt Deutschland ungewöhnliche Regeln für Kliniken. In vielen Ländern ändern sich die gewöhnlichen Begrüßungsrituale.

Baden-Württemberg: Millionen vom Land wegen Coronavirus-Krise

Update, 4. März 2020, 8:45 Uhr

Die grün-schwarze Landesregierung reagiert auf das Coronavirus. Sie plant einen Nachtragshaushalt. Damit könnte Stuttgart im Notfall auf eine dreistellige Millionensumme zugreifen.

Coronavirus in Ulm und Neu-Ulm: Dietrich-Theater mit Corona-Bier-Aktion

Update, 4. März 2020, 7:38 Uhr

Wegen ausbleibender Besucher hat das Neu-Ulmer Dietrich-Theater eine Facebook-Aktion am Dienstag gestartet. Zumindest in den Sozialen Medien schien die Aktion, bei der es im Restaurant „Peach Pit“ zu jeder Essensbestellung ein Corona-Bier gratis geben sollte gut an.

Das Kino hat damit zu kämpfen, dass „Patient Null“ des Coronavirus in Baden-Württemberg kurz vor Bekanntwerden der Infektion im Neu-Ulmer Kino einen Film gesehen hatte.

Coronavirus: Schulen sollen Fahrten in Risikogebiete absagen

Update, 3. März 2020, 16:56 Uhr

Schulen sollen Klassenfahrten und Schüleraustausche in Risikogebiete des neuartigen Coronavirus absagen. Dies gelte bis zum Ende des laufenden Schuljahres, teilte das Kultusministerium am Dienstag in Stuttgart mit. Reisen in ausländische Regionen, die nicht vom Robert Koch-Institut zum Risikogebiet erklärt worden seien, sollten im Zweifel ebenfalls abgesagt werden. Die Stornierungskosten würden in diesen Fällen vom Land Baden-Württemberg übernommen. Zudem empfiehlt das Ministerium, dass Lehrer auch nicht privat in Risikogebiete fahren sollen. Für Reisen im Inland gibt es bislang keine Empfehlung zur Absage.

Baden-Württembergs „Patient Null“ aus Klinik entlassen

Update, 3. März 2020

„Patient Null“, die erste Person im Land, bei der das Coronavirus festgestellt wurde, ist inzwischen auf der Klinik entlassen worden. Der 25-jährige Göppinger gilt als geheilt. Auch ein zweiter Kranker gilt als geheilt.

Welche Symptome verursacht das Coronavirus?

leichte Erkältungssymptomatik mit Frösteln und Halsschmerzen oder gar keine Symptome

Fieber

Husten

Atemprobleme

Kopfschmerzen oder Durchfall möglich

Die Inkubationszeit - der Zeitraum zwischen Infektion und Beginn von Symptomen - beträgt nach derzeitigem Stand meist 2 bis 14 Tage. Das ist der Grund dafür, dass Verdachtsfälle zwei Wochen isoliert werden.

Einen Überblick der registrierten Fälle weltweit und eine Übersicht der betroffenen Ländern, gibt es in dieser Übersichtskarte zum Coronavirus.

Wie lässt sich die neue Lungenkrankheit behandeln?

Eine spezielle Therapie für die Erkrankung Covid-19 gibt es nicht. Schwer erkrankte Patienten werden symptomatisch behandelt: mit fiebersenkenden Mitteln, der Therapie etwaiger bakterieller Zusatzinfektionen und mitunter mechanischer Beatmung.

Coronavirus: Epidemie oder Pandemie?

Da sich das Coronavirus inzwischen nicht mehr auf China beschränkt, kann inzwischen von einer „Pandemie“ gesprochen. Den Unterschied zwischen den beiden Begrifflichkeiten erklären wir euch hier: