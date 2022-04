Wer sich mit Corona infiziert hat muss künftig nicht mehr in Quarantäne. Das hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bekanntgegeben. Die Isolation mit einer Infektion ist demnach ab 1. Mai 2022 nur noch freiwillig.

Was bedeutet der Wegfall der Quarantänepflicht ?

? Gibt es Ausnahmen?

Keine Quarantäne mehr ab 1. Mai 2022

Corona-Infizierte müssen sich ab dem 1. Mai nicht mehr verpflichtend in Isolation begeben. Die neuen Quarantäne- und Isolationsregeln sollten ab diesem Termin auf "Freiwilligkeit" beruhen, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Montag in Berlin nach Beratungen mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern. Ausgenommen seien Beschäftigte im medizinischen Bereich - für alle anderen gelte dann nur noch "die dringende Empfehlung", sich im Fall einer Infektion in Selbstisolation zu begeben und nach Ablauf von fünf Tagen freizutesten.

Wer ab 1. Mai an Corona erkrankt sollte sich trotzdem fünf Tage freiwillig isolieren

isolieren Eine Anordnung vom Gesundheitsamt wird es nicht mehr geben

wird es nicht mehr geben Wer an Corona erkrankt soll freiwillig jeden Tag testen, bis der Test negativ ist

Kontaktpersonen sollten sich ebenfalls testen – auch das freiwillig

"Die jetzige Regelung funktioniert zwar, ist aber dauerhaft nicht notwendig", sagte Lauterbach. Ab dem 1. Mai solle ein Verfahren greifen, "dass im Großen und Ganzen auf Freiwilligkeit beruht". Die Neuregelung gelte für Infizierte mit Symptomen und ohne Symptome gleichermaßen. Die Neuregelung müsse von den Ländern umgesetzt werden.

Quarantäne wird abgeschafft: Ist die Pandemie vorbei?

Den aktuellen Stand des Pademiegeschehens bewertete Lauterbach vorsichtig optimistisch. "Der Wendepunkt scheint erreicht zu sein", sagte er. "Die Fallzahlen gehen zurück." Allerdings sei das Land noch "nicht in einer Situation, in der man entwarnen kann".

Wie die Situation im Herbst aussehen wird, bleibt unsicher. Auch lässt sich nicht sagen, wie das Gesundheitssystem und die Bevölkerung auf eine neue Variante reagieren würde.

Quarantäne ab 1. Mai: Das sind die Ausnahmen

Für Beschäftigte im Gesundheitswesen, in Alten- und Pflegeheimen sowie bei ambulanten Pflegediensten sollen im Fall einer Infektion die Gesundheitsämter weiter Tätigkeitsverbote anordnen. Voraussetzung für die Wiederaufnahme sind laut Konzept eine deutliche Besserung der Krankheitssymptome sowie ein negatives Ergebnis per Schnell- oder PCR-Test frühestens am Tag fünf nach Nachweis der Infektion. Sind solche Beschäftigten Kontaktpersonen von Infizierten, sollen sie sich vor Dienstantritt bis einschließlich Tag fünf täglich testen.