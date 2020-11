Der Landkreis Traunstein hat in Bayern einen neuen Corona-Rekordwert aufgestellt. Die Inzidenz in den vergangenen sieben Tagen stieg auf einen Wert von über 400.

Angesichts dieses Höchstwertes bei den Sars-CoV-2-Infektionen sollen im Kreis viele Schüler wieder in den Distanzunterricht gehen. Von Montag an bis zum 4. Dezember werde „aufgrund des diffusen Infektionsgeschehens “ der Präsenzunterricht vorübergehend eingestellt, teilte das Landratsamt am Donnerstag mit.