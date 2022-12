Wie sieht die Corona-Lage in Deutschland aktuell aus? Steigen die Corona-Zahlen am Montag, 19.12.2022? Wir geben in unserem täglichen Update einen Überblick über alle wichtigen Zahlen in Deutschland.

Aktuelle Corona-Zahlen Deutschland heute: Inzidenz, Hospitalisierungsrate & Co. am 19.12.2022

Wie viele Neuinfektionen gibt es heute bundesweit? Wie hoch ist die Inzidenz im Vergleich zu gestern und der Vorwoche? Und wie hoch ist die aktuelle Hospitalisierungsrate? Da es am Wochenende laut RKI weniger Testungen und praktisch keine Übermittlungen mehr gibt, werden keine neuen Daten vom RKI eingelesen.

Die neuesten RKI-Fallzahlen für Deutschland vom 19.12.2022 in der Übersicht:

Sieben-Tage-Inzidenz: 236,6 (Vortag: 241,6 ); (Vorwoche: 210,8)

Neuinfektionen heute: 1

Infektionen gesamt: 36.980.883

Neue Todesfälle: 0

Todesfälle gesamt: 159.884

Impfquote (Erstimpfung): 77,9 Prozent

Impfquote (vollständig): 76,3 Prozent

Impfquote Booster-Impfungen: 62,5 Prozent

Hospitalisierungsrate: Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen wurde in Deutschland am 16.12.2022 mit 10,08 angegeben. Am Wochenende und an Feiertagen wird dieser Wert nicht aktualisiert. Der bisherige Höchstwert der Hospitalisierungsrate hatte um die Weihnachtszeit 2020 bei rund 15 gelegen.

Corona-Zahlen aktuell: Inzidenzwerte von Bayern, BW, Brandenburg und ganz Deutschland

Bei den Corona-Zahlen zeigen sich in den Bundesländern regional deutliche Unterschiede. Wo ist die Inzidenz aktuell am höchsten und wo am niedrigsten? (Stand: 19.12.2022)

222,2 – Saarland

203,6 – Hessen

178,8 – Rheinland-Pfalz

427,7 – Niedersachsen

339,2– Brandenburg

139,0 – Baden-Württemberg

373,2 – Mecklenburg-Vorpommern

118,7 – Bayern

226,1 – Sachsen-Anhalt

302,4 – Nordrhein-Westfalen

460,8 – Bremen

169,9– Sachsen

308,0 – Schleswig-Holstein

113,9 – Thüringen

291,0 – Berlin

190,7 – Hamburg

Corona-Zahlen gestern und vor einer Woche – Inzidenzen und Neuinfektionen in Deutschland

Gestern wurden vom RKI keine Neuinfektionen binnen 24 Stunden vermeldet. Die 7-Tage-Inzidenz war bisher im Verlauf der Corona-Pandemie Grundlage für Corona-Regeln und Einschränkungen. Aktuell werden daneben auch weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen (Hospitalisierungsinzidenz) stärker berücksichtigt und als Kennwerte für etwaige Maßnahmen herangezogen.

Wie aussagekräftig sind die aktuellen Corona-Zahlen?

Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus – vor allem, weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Vergleiche der Daten sind auch hier wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.