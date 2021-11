Robert-Koch-Institut (RKI) meldet heute, am Samstag, 20.11.2021, wieder einen neuen Rekordwert bei der Sieben-Tage-Inzidenz. Auch die Dasmeldet heute, am Samstag, 20.11.2021, wieder einen neuen Rekordwert bei der. Auch die Zahl der Corona-Neuinfektionen liegt erneut über der 60.000-Marke.

Ministerpräsidenten der Länder am 18.11.2021 zum Corona-Gipfel zusammen, um neue Corona zu beschließen und die Lage in der Bundesrepublik zu bewerten. Wie sind die Zahlen zu Impfung und Co. heute, am Samstag, den 20. November 2021? Deshalb kamen dieder Länder am 18.11.2021 zum Corona-Gipfel zusammen, um neue Regeln im Kampf gegenzu beschließen und die Lage in der Bundesrepublik zu bewerten. Wie sind die Zahlen zu Impfung und Co., am Samstag, den 20. November 2021?

Die Corona-Zahlen des Robert Koch-Instituts in Deutschland von heute, am Samstag, den 20.11.2021:

Sieben-Tage-Inzidenz: 362,2 (Vortag: 340,7; Vorwoche: 277,4)

Neuinfektionen heute: 63.924

Infektionen gesamt: 5.312.215

Neue Todesfälle: 248

Todesfälle gesamt: 98.987

Impfquote (Erstimpfung): 70,4 Prozent

Impfquote (vollständig): 67,9 Prozent

Hospitalisierungsrate: Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 5,34 an.

Ein Wochen- oder Monatsvergleich bei der Hospitalisierungsrate ist wegen einer hohen Zahl an Nachmeldungen nicht möglich. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit 2020 bei rund 15.

„Zeit Online“ meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 384,9. Einem „Zeit“-Bericht zur Corona-Lage in Deutschland zufolge haben sich 59.342 Menschen neu infiziert (plus 11.432) und 229 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben (minus sieben).

Die meisten Neuinfektionen gab es dem Bericht nach mit 14.292 Fällen in Bayern. Dahinter lagen demzufolge Baden-Württemberg mit 9090 und Sachsen mit einem Höchstwert von 7665 neuen Infektionen. Auf Städte- und Kreisebene registrierte Berlin (2321) die meisten neuen Fälle. München (Stadt) meldete „Zeit Online“ zufolge 1482 und Leipzig (Stadt) 1004 weitere Infektionen.

„Zeit Online“ bezieht seine Daten direkt von den Landkreisen. Die Werte sollen eigenen Angaben daher schneller und weniger von Medleketten betroffen sein. Daher können sich die Fallzahlen von denen des RKI unterscheiden.

Aktuelle Corona-Zahlen der Landkreise – Inzidenzwerte und Hotspots mit Karte

Hier findet ihr die aktuellen Inzidenzwerte auf der Deutschlandkarte. Entscheidend für die Corona-Regeln ist oft die Lage in den einzelnen Landkreisen. Der Überblick:





Corona-Zahlen der Bundesländer – Wie hoch sind die Inzidenzwerte in einzelnen Regionen von Deutschland?

Ein Blick auf die Corona-Zahlen der einzelnen deutschen Bundesländer: Wo ist die Inzidenz aktuell am höchsten und wo am niedrigsten? (Stand: 20.11.2021)

793,7 – Sachsen

635,6 – Bayern

600,7 – Thüringen

552,4 – Brandenburg

468,9 – Sachsen-Anhalt

421,3 – Baden-Württemberg

355,8 – Berlin

315,6 – Saarland

237,0 – Mecklenburg-Vorpommern

220,7 – Rheinland-Pfalz

218,6 – Hessen

213,1 – Nordrhein-Westfalen

161,1 – Niedersachsen

157,5 – Hamburg

155,0 – Bremen

134,4 – Schleswig-Holstein

Corona-Zahlen zu Neuinfektionen und Inzidenzen gestern und vor einer Woche

Gestern hat das RKI 52.790 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Vor einer Woche, am Samstag, 13.11.2021, waren es 45.081 Neuinfektionen

Seit dem vergangenen Montag überschreitet die Inzidenz in Deutschland die 200er-Marke und bildet einen neuen Höchstwert. Die bis zur vierten Welle höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Jahr 2021 hatte es in Deutschland im Frühjahr, am 26. April, gegeben – mit einem Wert von 169,3. Danach war sie erstmal – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefststand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig werden daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt.

Österreich, Frankreich, Polen: So ist die Corona-Lage in Nachbarländern Deutschlands und Europa

In Deutschland sind die Corona-Zahlen seit Wochen auf Rekord-Niveau. Wie aber ist die Lage in anderen Ländern Europas und in Nachbarstaaten der Bundesrepublik. Nachfolgend die Neuinfektionen und aktuelle Inzidenz zu ausgewählten Ländern.