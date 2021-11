Robert-Koch-Institut (RKI) derzeit Rekordwerte bei der Sieben-Tage-Inzidenz. In dieser Woche wurde zudem die Marke von 100.000 bei Todesfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus überschritten. Gesundheitsminister Jens Spahn spricht von einer „nationalen Notlage“. Zugleich zeigte er sich besorgt über Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen und steigen. Regelmäßig meldet dasderzeit Rekordwerte bei der. In dieser Woche wurde zudem die Marke von 100.000 bei Todesfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus überschritten. Gesundheitsminister Jens Spahn spricht von einer „nationalen Notlage“. Zugleich zeigte er sich besorgt über die neue Virusvariante aus Südafrika

Wie sind die Zahlen zu Impfung und Co. heute, am Sonntag, den 28. November 2021?

Wie hoch ist die Inzidenz ?

? Wie viele Neuinfektionen gibt es?

gibt es? Wie hoch ist die Hospitalisierungsrate ?

? Wie steht es um die Impfung gegen Corona?

Wie sind die Corona-Zahlen der einzelnen Bundesländer im Vergleich?

Die Corona-Zahlen des Robert Koch-Instituts in Deutschland von heute, am Sonntag, 28.11.2021:

Sieben-Tage-Inzidenz: 446,7 (Vortag: 444,3); (Vorwoche: 372,7)

Neuinfektionen heute: 44.401

Infektionen gesamt: 5.761.696

Neue Todesfälle: 104

Todesfälle gesamt: 100.883

Impfquote (Erstimpfung): 70,9 Prozent

Impfquote (vollständig): 68,2 Prozent

Hospitalisierungsrate: Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI für ganz Deutschland am Donnerstag, 25.11 mit 5,79 an.

Der bisherige Höchstwert der Hospitalisierungsrate lag um die Weihnachtszeit 2020 bei rund 15.

Die aktuellen Corona-Zahlen der Landkreise – Karte mit Inzidenzwerten und Hotspots

Hier findet ihr die aktuellen Inzidenzwerte auf der Deutschlandkarte. Entscheidend für die Corona-Regeln ist oft die Lage in den einzelnen Landkreisen. Der Überblick:

Corona-Zahlen der Bundesländer – die Inzidenzen in allen Regionen Deutschlands

Ein Blick auf die Corona-Zahlen der einzelnen deutschen Bundesländer: Wo ist die Inzidenz aktuell am höchsten und wo am niedrigsten? (Stand: 28.11.2021)

1205,5 – Sachsen

878,4 – Thüringen

709,4 – Brandenburg

632,2 – Bayern

719,7– Sachsen-Anhalt

514,7– Baden-Württemberg

438,2 – Saarland

371,6– Berlin

389,3 – Mecklenburg-Vorpommern

291,4 – Rheinland-Pfalz

276,4 – Nordrhein-Westfalen

276,4 – Hessen

212,2 – Niedersachsen

213,9 – Bremen

221,8 – Hamburg

150,8 – Schleswig-Holstein

Corona-Zahlen zu Neuinfektionen und Inzidenzen gestern und vor einer Woche

Gestern hat das RKI 67.125 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Vor einer Woche, am Sonntag, 21.11.2021, waren es 42.727 Neuinfektionen

Seit mehreren Wochen überschreitet die Inzidenz in Deutschland die 200er-Marke und bildet einen neuen Höchstwert. Die bis zur vierten Welle höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Jahr 2021 hatte es in Deutschland im Frühjahr, am 26. April, gegeben – mit einem Wert von 169,3. Danach war sie erstmal – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefststand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig werden daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen oder Hospitalisierungsindex stärker berücksichtigt.

Österreich, Frankreich, Polen: So ist die Corona-Lage in Nachbarländern Deutschlands und Europa

In Deutschland sind die Corona-Zahlen seit Wochen auf Rekord-Niveau. Wie aber ist die Lage in anderen Ländern Europas und in Nachbarstaaten der Bundesrepublik. Nachfolgend die Neuinfektionen und aktuelle Inzidenz zu ausgewählten Ländern.

Österreich: 12.245 Neuinfektionen; Inzidenz: 1037,9

Italien: 13.681 Neuinfektionen; Inzidenz: 128,5

Frankreich: 34.472 Neuinfektionen; Inzidenz: 264,8

Polen: 26.794 Neuinfektionen; Inzidenz: 418,1

Tschechien: 27.793 Neuinfektionen; Inzidenz: 1231,2

Niederlande: 21.349 Neuinfektionen; Inzidenz: 908,03

Großer Andrang beim landesweiten Corona-Impftag im Südwesten

Die niedergelassenen Ärzte in Baden-Württemberg haben bei einem landesweiten Corona-Impftag am Samstag viele Corona-Impfungen verabreicht. Es habe einen großen Andrang gegeben, sagte ein KVBW-Sprecher. Der Impftag ist zugleich Abschluss einer Aktionswoche der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW). In vielen Praxen im Land wurden bereits die ganze Woche über Sondersprechstunden angeboten und auch außerhalb der Praxen gab es eine Reihe von Aktionen vor Ort.

