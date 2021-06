Die Inzidenzen in vielen Regionen in Bayern sinken täglich stark. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelrecht (LGL) und das Robert Koch-Institut (RKI) haben die aktuellen Corona-Zahlen für Mittwoch, 09.06., bekanntgegeben.

Jeden Tag gibt das DIVI-Intensivregister eine aktuelle Auskunft über die Auslastung derder Bundesländer. Darin ist ersichtlich, wie viele Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt oder gar beatmet werden – und wie viele Intensivbetten an den Kliniken frei sind. Wie ist die Lage in Bayern heute, am Mittwoch, den 09.06.2021? Hier geht es direkt zum DIVI-Intensivregister