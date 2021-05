Die Corona-Zahlen sinken in Deutschland und in Baden-Württemberg

Wie hoch sind die Corona-Zahlen in Baden-Württemberg heute? Wie hoch liegen Inzidenz und Neuinfektionen?

Täglich gibt es hier aktuell die Fallzahlen des LGA (Landesgesundheitsamt BW) und des RKI (Robert-Koch-Institut)

Video Corona-Lage in Deutschland: RKI-Lagebericht vom 25. Mai Mehr zum Video

Corona-Zahlen Baden-Württemberg: Aktuelle Fallzahlen für BW am Pfingstmontag, 25.05.21

Das Landesgesundheitsamt (LGA) in Stuttgart und das Robert-Koch-Institut (RKI) haben am Dienstag, 25.05.2021, neue Fallzahlen veröffentlicht:

Corona-Infizierte seit Pandemie-Beginn: 488.316

Neuinfektionen: 376

7-Tage-Inzidenz: 59,4

Todesfälle insgesamt: 9875

Neue Todesfälle: 26

Bisher Genesene: 455.250

R-Wert (7-Tage): 0,86

Corona in BW: So viele Intensivbetten sind mit Covid-19-Patienten belegt

Nach Daten des DIVI-Intensivregisters von Krankenhaus-Standorten mit Intensivbetten zur Akutbehandlung sind mit Stand Dienstag, 25.05.2021, in Baden-Württemberg

475 Covid-19-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung.

Davon werden 301invasiv beatmet

Insgesamt sind derzeit 2041 Intensivbetten von betreibbaren 2377 Betten belegt.

336 Covid-19 spezifische Intensivebetten sind momentan frei.

Höchster und niedrigster Inzidenzwert in BW am Pfingstmontag

Wie das Landesgesundheitsamt weiter mitteilte, ist die Inzidenz nach wie vor im Zollernalbkreis am höchsten mit 163,2 (Vortag: 169,0). Am niedrigsten ist sie im Landkreis Emmendingen mit 24,0.

Noch acht Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg liegen bei der Sieben-Tage-Inzidenz über der Marke von 100. Das sind drei weniger als am Sonntag. 36 der 44 Stadt- und Landkreise unterschreiten nach Angaben des Landesgesundheitsamts vom Montag damit den Wert von 100 erkannten Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen in einer Region.

So verbreitet sind Coronavirus-Mutationen in Baden-Württemberg

129.477 Fälle mit Hinweisen auf „besorgniserregende Varianten“ übermittelt. Als solche gelten Seit Ende Dezember wurden dem Landesgesundheitsamtmit Hinweisen auf „“ übermittelt. Als solche gelten Viren mit Mutationen , die ein höheres Ansteckungsrisiko haben, wie sie beispielsweise in Großbritannien (B.1.1.7) und Südafrika (B.1.351) entdeckt worden waren. Ihr Anteil liegt im Südwesten den Angaben zufolge bei 96 Prozent, bei steigender Tendenz.

Video Fahrplan für Impfungen von Kindern und Jugendlichen Mehr zum Video

So ist die Corona-Impfquote aktuell in Baden-Württemberg

5.967.340 Menschen einmal mit geimpft, bei denen für den vollständigen Schutz eine zweite Dosis erforderlich ist. Das sind 39,6 Prozent der Bevölkerung in BW - der Bundesdurchschnitt liegt bei 40,4 Prozent. Mit Stand 25. Mai wurden in Baden-Württemberg nach Angaben des Robert Koch-Institutseinmal mit Corona-Impfstoffen , bei denen für den vollständigen Schutz eine zweite Dosis erforderlich ist. Das sindder Bevölkerung in BW - der Bundesdurchschnitt liegt bei 40,4 Prozent.

Als vollständig geimpft gelten 1.572.399 Menschen oder 14,2 Prozent (bundesweit: 14,3). Eingerechnet hierbei sind auch Impfungen mit dem Wirkstoff von Johnson&Johnson, bei dem eine Dosis ausreicht.