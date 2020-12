Diese Art der Stille war nicht gewünscht: keine Weihnachtsmärkte, kein Treffen mit Freunden in Cafés oder an Glühweinständen, keine Weihnachtskonzerte und auch keine Menschentrauben in Geschäften. Der verordnete Rückzug, der für die einen lästiger Verzicht ist, ist für andere eine fast kö...