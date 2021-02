„Hier dürfte sich ein weiterer weltweiter Impfstoffanbieter abzeichnen“: Nach Einschätzung des, kann der in Russland entwickelte Impfstoff „Hoffnung geben“. Auch in der Gruppe der Über-60-Jährigen gebe es „eine hohe Wirksamkeit von 90 Prozent“, berichtet Werner bei „ 19 – die DUB Chefvisite “. Das zeigten Zwischenergebnisse, die gestern im renommierten Fachblatt „The Lancet“ veröffentlicht wurden. Es handelt sich um einen klassischen Vektorimpfstoff wie das Präparat von AstraZeneca. Im Gegensatz zu diesem sei das als „Sputnik V“ bekannte russische Mittel aber an einer ausreichenden Zahl von älteren Probanden getestet worden und könnte auch bei Senioren verimpft werden, so der Mediziner.